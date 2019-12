Svenskmålvaktens supermatch – utsågs till matchens lirare

Den 25-årige svenskmålvakten Oscar Dansk har inte haft det lätt i Nordamerika den här säsongen. I AHL har han under 90 i räddningsprocent och i sin enda NHL-match släppte han sex puckar förbi sig på 37 skott.

I natt fick Dansk dock verkligen rätt på grejerna.

Han släppte visserligen en puck förbi sig knappt åtta minuter in i matchen mellan hans Chicago Wolves och Texas Stars. Därefter spikade 25-åringen ihop totalt.

På 42 skott räddade han 41 och höll sitt Wolves kvar i matchen trots stort tryck från Stars. Chicago lyckades vända på matchen och vann med 2-1 och Dansk utnämndes därför till matchens lirare då han var den stora anledningen till att Wolves vann matchen.

Dansks 41 räddningar var hans bästa notering i AHL-karriären.

That was @OscarDansk's 97th game in our uniform -- and he set a personal best with 41 saves.



Oh, and he also earned his fifth win in a row!



See you tomorrow when the #StanleyCup will be here.#WeAreTheWolves #TEXvsCHI pic.twitter.com/jGjPxdi1AL