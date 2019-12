Fem poäng av stjärnan – i årets svängigaste match

Det var en rivstart av sällan skådat slag. Toronto Maple Leafs behövde bara drygt fem minuter på sig att jaga sin forne målvakt James Reimer ur Carolina Hurricanes kasse. Tre mål på 5.10 skapade julstämning i Scotiabank Arena och Petr Mrázek skickades in för att ersätta Reimer.

William Nylander satte sitt 14:e mål för säsongen när han satte 2–0 i powerplay. Gemensamt för Torontos tre första mål var att kaptenen John Tavares hade del i allihop. Ett mål och två assist från centerns klubba.

Men det var inte bara gästerna från Raleigh som var på givmilt humör dan före dopparedan.

TRE MÅL PÅ 64 SEKUNDER

Efter Torontos kraftfulla inledning vaknade gästerna till liv och tog över matchen med besked. Innan perioden var över hade man hunnit skicka in två reduceringar bakom Frederik Andersen. Nerv i matchen och ett till synes skärrat Maple Leafs kom ut på hälarna i andra perioden och blev rejält översköljda.

Carolina dominerade perioden och när utdelningen väl kom, då kom den med besked.

Inom loppet av 64 sekunder vände man 2–3 till 5–3 efter att den tjeckiske rookie Martin Necas anfört attacken med mål och assist. Forwarden lämnade matchen med två mål och två assist – men också som förlorade.

För trots att Carolina gick fram till 6–4 i den tredje perioden var det Toronto som gick segrande ur matchen.

TRE MÅL PÅ 59 SEKUNDER

Leafs lyckades nämligen med konststycket att göra tre mål på 59 sekunder och förvandla 4–6 till 7–6. Bakom vändningen stod Mitch Marner. Stjärnforwarden svarade för fem poäng (2+3) i matchen och var den som satte matchvinnande 7–6 efter att ha åkt sig fri efter tekning och skickat in pucken bakom Mrázek – bara sex sekunder efter att själv ha spelat fram Tyson Barrie till 6–6.



Det snyggaste målet i matchen var dock Marner 5–6-reducering, där Auston Matthews förarbete höll högsta möjliga klass.

Pierre Engvall säkrade Torontos femte raka seger med att sätta 8–6 i tom kasse med 1.40 kvar att spela. Hans tredje mål efter att ha blivit uppkallad från AHL i slutet av november.

Toronto och Carolina har nu julledigt till den 27 december. Då ställs Maple Leafs mot New Jersey Devils på bortais medan Hurricanes tar sig an New York Rangers i Madison Square Garden.

Toronto – Carolina 8–6 (3–2, 0–3, 5–1)

Toronto: Mitch Marner 2 (10), Jason Spezza (5), William Nylander (14), John Tavares (14), Auston Matthews (24), Tyson Barrie (4), Pierre Engvall (3).

Carolina: Martin Necas 2 (8), Erik Haula 2 (10), Brock McGinn (4) (Lucas Wallmark), Andrej Svetjnikov (16).