Svenskbackens svit håller i sig – sköt säsongens tredje mål

Efter att ha stått för ett mål i mötet med Hartford under natten till torsdag och två assist i matchen mot Lehigh Valley under natten mot söndag kunde Gustav Forsling förlänga sin poängsvit till tre raka matcher under söndagskvällen.

Den tidigare Linköpingsbacken stod för ett av målen när Charlotte Chckers besegrade Lehigh Valley Phantoms med 4–2. Det var i den andra perioden som Forsling hittade rätt bakom Jean-Francois Berube i Lehigh Valley-målet, ett mål som betydde 1–1 och var Forslings tredje mål för säsongen.

Totalt har Forsling nu stått för tio poäng (3+7) på 30 matcher för Charlotte den här säsongen.

Anton Forsberg vaktade Charlottes kasse och räddade 26 av 28 skott i matchen.

***

Den tidigare Skellefteåbacken Emil Djuse fortsätter att övertyga i AHL för sitt Texas Stars. I natt stod 26-åringen för en passningspoäng när Stars besegrade Chicago Wolves med 3–0. Djuse har nu noterats för 19 poäng (2+17) för Texas den här säsongen. Med den poängskörden är Djuse den poängstarkaste svenske backen i AHL den här säsongen.

***

Det utspelade sig en smått galen match mellan Bakersfield och Colorado i natt, där två svenskar lyckades skriva in sig i poängprotokollet. Matchen bjöd på hela tolv mål när Colorado kunde besegra Bakersfield med 7–5 efter att hemmalaget stått för fem mål i den tredje perioden.

Calle Rosén stod för en assist i segermatchen för Colorado. Bakersfields svenske back Joel Persson stod även han för en passningspoäng, hans sjunde poäng (1+6) på de elva AHL-matcher han spelat den härsäsongen.