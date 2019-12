Veckans SHL-lag #12

Drygt två omgångar spelades i veckan – här är spelarna som stuckit ut mest av alla. Nedan listas även några av den gångna veckans stora snackisar.

Målvakt:

Oscar Alsenfelt, Malmö

Tre matcher den här veckan. Två nollor. Ett insläppt mål.

Alsenfelt hade verkligen en supervecka och var självklar som veckans bästa målvakt. Lägg därtill att han höll nollan i en match innan landslagsuppehållet. Malmökeepern verkar ha hittat tillbaka till formen han hade 2016/17 när han tangerade rekordet för hållna nollor på en säsong.

Oscar Alsenfelt.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Backar:

Marcus Högström, Djurgården

Noll mål på 22 matcher innan den här veckan. Sedan smällde det till rejält för Högström mot Brynäs då han sköt ett hattrick samt stod för en assist. Hans fyra poäng var bäst av alla spelare i SHL under veckan och Högström har tagit över som en av Djurgårdens bästa backar.

Kodie Curran, Rögle (3)

På tal om målfarliga backar. Kodie Curran är fortfarande livsfarlig från blålinjen. Rögle gjorde tre mål på två matcher den här veckan. Curran gjorde tre mål på två matcher. Du läste rätt. Kanadensaren levererade alla lagets mål över två matcher och befäster sin position som SHL:s allra bästa back.

Kodie Curran.Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån



Forwards:

Matias Myttynen, Malmö

Den 29-åriga finländaren har varit en riktigt bra injektion i Malmös offensiv sedan han värvades till Skåne. Den här veckan stod han för tre mål på lika många matcher och han har nu skjutit åtta fullträffar på 14 matcher i Malmötröjan.

Fredrik Händemark, Malmö (3)

Tre segrar av tre möjliga för Malmö den här veckan gör att det bara är naturligt att veckans lag domineras av Malmöspelare. Spelgeniet från Björbo har varit en av SHL:s bästa centrar de senaste säsongerna men har lyckats hitta ännu en högre nivå i år och står för assist i nästan varje match samtidigt som han bidrar med stark tvåvägsspel. Hittills är det svårt att argumentera för att Händemark inte är en av de fem bästa spelarna i ligan.

Jonas Engström, Oskarshamn

Engström stod för bara två poäng på 13 matcher i Växjö och hade gått utan poäng i alla sina fem första matcher efter klubbytet. Den här veckan inledde 28-åringen med en assist i matchen mot Rögle och sedan såg han, nästan på egen hand, till att Oskarshamn vann sin första match på bortais efter elva raka bortaförluster då Engström sköt två mål.

Jonas Engström.Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån



Veckans...

...gruff: Bara jag som tycker att det är för lite känslor i svensk hockey ibland? Mellan Rögle och Växjö hettade det dock till rejält vid slutsignalen i en kaosartad situation som slutade i ett stortjafs där i princip alla spelare från de båda lagen var delaktiga. Uppfriskande, kan jag tycka.

Kaos efter slutsignal mellan Rögle och Växjö: "Scener vi sällan ser i SHL" #twittpuck #shl pic.twitter.com/24i0fgdUVw — C More Sport (@cmoresport) December 19, 2019

...nollor: Oscar Alsenfelt är nästan orimligt bra just nu och har hållit nollan i tre av sina fyra senaste matcher. På dessa matcher har han fått 138 skott på sig och bara släppt en puck förbi sig. På de fyra senaste matcherna har Alsenfelt 99,28 i räddningsprocent och 0,25 insläppta skott per match. Helt galna siffror.

...finaste: Oskar Lindblom hyllades på Hovet under matchen mellan Djurgården och Brynäs. Spelare, ledare och supportrar från båda lagen samlades för att visa sitt stöd för Lindblom som tragiskt drabbats av skelettcancer.

...chock: Olle Alsing kan kallas in till NHL-spel under vintern trots att han är utlånad till Djurgården. Det meddelade Ottawa Senators GM Pierre Dorion under helgen. Vilket enormt tapp för Djurgården om detta skulle hända då Alsing varit en av ligans bästa backar den här säsongen. Men det skulle väl aldrig kunna hända? Eller?

...domarilska: Då var vi där igenom med en spelare som skäller på domaren i en intervju. Den här gången var det Patrik Zackrisson som var arg efter att Leksand fått ett mål bortdömt mot Färjestad.

"Man får väl böter för det här, men..." 😠 Patrik Zackrisson skräder inte orden efter Leksands bortdömda. #twittpuck #SHL pic.twitter.com/GveCg8jwxN — C More Sport (@cmoresport) December 19, 2019

...tråkigaste: Sportbladet skrev under veckan om att SHL-domare hade fått motta tre mordhot – på en och samma dag, samt att familjemedlemmar utsätts för hot. Det är en sak att skrika domarjävel på läktaren men att hota någon till livet är långt över gränsen. Till och med Mikael Nord sade att han övervägde att lägga av på grund av det hårdnande klimatet. Så här kan det bara inte fortsätta.