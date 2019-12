God jul Sveriges bästa läsare. Nu är det jul igen. Håll hårt i julgrisen, svälj favoritglöggen, krama julbocken och ta för allt i världen ingenting på för blodigt allvar. Det har blivit dags för årets julrim.



Traditioner hör julen till

Och då tänker jag då inte på vedervärdig sill

Utan på att medelst rim, ett och annat leende gjuta

Kanske få några av er att av sarkasm och gliring njuta

Det är ju så lustigt att med orden vränga

För att dela ut en och annan känga

Eller för den delen beröm av välförtjänt sort

Här är årets julrim kort och gott

Det är så klart bara att dumstruten ta på

Så här bra kunde jag aldrig tänka mig det skulle gå

Halmstad Hammers chockade nog alla och fick en gloria

När de tog sig till Allettan och skrev historia

Jag som pekat ut hallänningarna som jumbo

Fick krypa till korset som en dumbo(m)



Ifjol gjorde de succé av stora mått

Den här hösten var resultatet inte lika gott

Det är många som utropat va'falls?

När det blivit så svaga resultat för Hanhals



Det har fallit lite mellan stolarna att diskutera

Men av Kalmar kan man kräva mycket mera

Lagets svaga resultat

Gör frågan ytterst adekvat

Blir popcorn-eran som man säger underbar men kort

Höstens lag har inte visat sig vara av framgångsrik sort



Trygga, tråkiga Troja var tillbaka

Kaffe kaka, massa raka

För det är ju så det ser ut i lunken

Laget vinner även kvällar då de tar till brunken



Sommaren hann inte ens slå över i någon höst

Innan Mörrum-båset krävde en ny röst

Sergei Joukov entledigades som boss

Från Kristianstad några lån lirkades loss

Sen blev laxarna från Mörrum faktiskt ganska bra

Även om det mesta hänger på en stjärna de råkar ha



En åskådare fick visst ont uti sitt öra

Av att White Angels trumma tvingas höra

Ingen sådan surbulle någon stämning ska förstöra

Att heja ännu högre är det enda rätta att göra



Ståtligt åldrande som ett vin

Hans Särkijärvi fyllde Visby med rutin

Men på backsidan höll det på att bli kris

Ändå vann laget mängder av matcher på något vis

Mycket tack vare en lina med Huttu och Leer

Att lyckas med sina importer mycket ger



Som en brunstig elefant i en butik av glas

Lite så blev det när Mälberg skulle ta Nyköping med emfas

Han höjde kraven och av spelare minskade kvoten

Det pallade inte föreningen, han fick foten



Nya i serien, äh vadå...?

Det är klar de rivalen från Nyköping kan slå

Två gånger om segrade nykomlingen Linden

Kom in i väst som värsta friska vinden



Efter att flertalet stjärnspelare vänt tillbaka

Fick Väsby seriesegern smaka

En riktigt fin merit

Men nu blir de plötsligt betraktade som favorit



Med huvudstadens hockey är det något visst

I alla fall om man syftar på lag som ligger sist

Låt oss säga så här, varken Bajen eller Gnaget

Var under hösten det där framgångsrika laget



Det vore väl synd att säga att lagbygget sågs rämna

När alla stjärnspelarna valde att lämna

Men utan Huddinges spets blev Segeltorp som förbytt

Strid i den absoluta botten blev något nytt



Det instiftades studio med Åkeson Claes och Berglund Challe

Och den får man väl ändå säga höll en skyhög kvalle

Med mer insikt och rutin av ettan

Kommer det efter jul givetvis bidraga till hettan



Är man inte noga och gör rätt

Då är det där med avtal inte lätt

Det blev en storm om ett upplåtelseavtal

När klubbar tyckte sig ha blivit rånade på egna val

En ilsken soppa som måste redas ut

För i slutändan kan det ändå bli salut

En pakt med bolag som arrangerar spel

Gör ju trots allt ligan lite mera hel



När lagets bästa målskytt endast är fyllda 43

Då vet man att det garanterat finns mer att ge

Skämt åsido, Andreas Paulsson är ren klass

Imponerande att han för Vallentuna fortfarande kan vara så vass



Det började med ett våldsamt lavemang i baken

Och sex brutala nederlag på raken

Men Tyringe lyckades få bukt med sitt haveri

Efter jul de i vanlig ordning farliga kan bli



Ett gäng vikingar med tröjor blå

Längst upp i tabellen efter grundserien fick stå

Med en logotyp som uppmuntrar till konsumtion av glögg

Var Nybro framme och efter seriesegern högg

Den första på 20 långa år

Återstår att se hur bra de blir i vår



När de skulle ut på jakt efter coachen ny

Då fastnade de för Erik Planeby

Trotjänaren var nog ganska nöjd med den lotten

Men har ännu inte förmått laget lämna botten



När Alexander Kovalonok kom tillbaka

Ja, då började det för Lindlöven att smaka

Grundserien blev en revansch för fjolårets fadäs

Mycket på grund av en rutinerat värvad pjäs



Det är klart det blev ett jävla gnäll

När Piteå hyrde ut största stjärnan till SHL

Men ibland måste man bortse från budskapet ”vinn”

När det uppstår en chans att casha in

Magnus Isaksson missar Allettan-starten

Återstår att se om laget utan honom får upp farten



Borlänge puckar lassar

Till Pajen Persson som levererar kassar

Enskilt viktigast för sitt lag i ettan

I Dalarna är det Persson som levererar hettan



De skulle bygga vidare på sin starka vår

Men det är inte alltid som man vill det går

Per Lundell fick tillslut bära hundhuvud för skiten

När Forshaga missade Allettan-eliten



För att vara ett lag fyllt med så pass mycket klass

Var det frapperande hur Huddinge lyckades vara så kass

Men när de insåg man måste offra liv och lem

Då började även poängen hitta hem

Efter jul måste de jobba mer på isen, inte bara det civila

Om de poängen in vill fortsätta driva



Det är faktiskt svårt att riktigt begripa sig på

Att Hudiksvall lyckas vara så grå

Trots resurser och Per Ljusteräng som major

Måste offensiven steppa i betydligt större skor



Det var betydligt mer än bara namnet som flög

När Arlanda Wings visade att de dög

Men trots en serie som långa stunder var riktigt kul

Blir det fortsättningsettan efter jul



Det viskades ganska mycket om pizza och mumsig mat

Kanske rent av en och annan som var lat

Men när nykomling insåg vikten av att träna

Ja, då var de trots allt inte så väna

Strömsbro gjorde avtryck i Hockeyettan öst

Trots en missad Alletta gjorde de en godkänd höst



Det hade kunnat utlösa värsta krisen

När Borås-tränaren föll och slog huvudet i isen

Det understryker saken att hjälm är ganska bra

Även för dem som ej i skottlinjen ska va



Tillslut lyckades de vinna derbyn gånger två

Det är klart att de i Skövde ganska gott kan må

Förutom att de poängförluster till Mariestad höll till handa

Lyckades de ju rent av en plats i ärofyllda Allettan landa



Han möttes av ofantliga ovationer

Nästan av bibliska proportioner

Självaste Jesus eller bara en herre i ett bås?

Piedestalen Andreas Appelgren fick i Mariestad kan knappt nås

Men efter jul gäller nu att leverera på topp

Om det inte ska bli en Judas-artad flopp



Den här hösten var det Grums

Som spelarna lämnade bums

När lånekarusellen snurrar är det till en destination de flesta tycks gå

Den ligger i söder och stavas K H K



När stjärnorna sa tack och hej

Hade det kunnat bli en jobbig grej

Men Tranås reste sig och sällade sig till lagen som glöder

Tog sig rent av vidare till Allettan från söder



Om olyckskorparna sa nye sportchefen ”låt dem kraxa”

Men hans Vimmerby lärde sig uppenbarligen knappt ens flaxa

Lagbygget blev en flopp och kom i serien snett

Det visade sig att korparna visst hade helt rätt



Det är inte alltid lätt att ligga på topp

I år är fjolårsstarka Vännäs en flopp

Skador har slagit hårt

Då är det klart att det blir svårt



Det här rimmet är konstruerat för att jag ska vara lite vass

Men det gör nästan ont att konstatera att Surahammar är så kass

För femte säsongen i rad kom de pinsamt sist

Hela lagbygget är en uppenbar brist



När domaren brände in i Wernerson Libäck

Tyckte han spelaren skulle ha flyttat sin breda häck

Det blev ett matchstraff som inte var direkt värdigt dess nivå

Självrannsakande domaren till sig själv nog fick gå



Det kanske är så att nya regler under Lars Molin börjat gälla

Och att Boden gått och blivit pojkar snälla

För dra på trissor och reflektera

Laget kommer inte sist i fair play-ligan numera



Ni som tycker grundserien är ganska seg

Har i alla fall kunnat glädja er åt Teg

Laget har förstärkt och tagit kliv år tätt håll

Blir farliga även efter jul när det börjar om från noll



Rutinerad hjälp från öst

Blev tungan på vågen för Kiruna IF denna höst

I Finland hittades förstärkning

Beröm godkänt är höstens anmärkning



Kiruna AIF slog rivalen och har nu sex raka

Men får ändå inte på Allettan smaka

Trots det får man säga att serien varit värd en del smicker

Speciellt som laget fyndat lysande kanadicker



Om vi avslutningsvis väljer att summera

Är det en hel radda herrar som har tvingats sluta att regera

Nordström, Mälberg, Latva, Joukov, Eriksson, Lundell

Frågan är väl bara vem som åker på nästa smäll?



Med detta sagt är det för min del dags att sluta

Luta mig tillbaka och av julfirandet njuta

Jag lovar att återvända laddad, påkopplad och här

När det i mellandagarna är dags för premiär

Men nu är rimmet över för detta år

Jag härmed mic drop begår



God jul!