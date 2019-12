Han blir Juniorkronornas kapten på JVM

– Jag försöker vara en positiv person som sprider bra energi, säger Ginning till hockeysverige.se.

Han har varit lagkapten för Juniorkronorna under de träningsturneringar landslaget spelat under säsongen. Nu står det klart att Adam Ginning blir det även på JVM. Under onsdagen förkunnade landslagsledningen att Linköpings back kommer att bära C:et. Han blir uppbackad av backen Rasmus Sandin, Toronto Marlies, och centern David Gustafsson, Winnipeg Jets, då de kommer att bära varsitt A på bröstet.

– Jag försöker visa vägen med mitt spel på isen, offra mig för laget. Utanför säger jag till om jag tycker att det behövs, men annars vara en positiv person som sprider bra energi så mycket jag kan, säger Ginning till hockeysverige.se om hur han ser på sina ledaregenskaper.

"DET STÖRSTA DE FLESTA VARIT MED OM"

Han är en av totalt sju svenska juniorer som spelade JVM i fjol. Att ha så många återvändare ser han som viktigt.

– JVM är det största de flesta har varit med om hittills i sin karriär. Det är jättekul att få vara med ett år till och dela med mig av vad jag kan och vad jag har upplevt. Att komma in med lite erfarenhet är alltid bra.

Ginning har under säsongen gjort nio SHL-matcher med Linköping och ytterligare 17 med Vita Hästen i Hockeyallsvenskan, dit han blev utlånad i slutet av oktober.

