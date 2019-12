"Svenskarna" får kaptensroller i USA:s JVM-lag

USA kliver i morgon in i JVM för ett stekhett rivalmöte med Kanada i Ostrava. Och man gör det med "svenska" lagkaptener.

Under julafton utsåg nämligen den amerikanska coachen Scott Sandelin backen Mattias Samuelsson till lagkapten för USA. 19-åringen är son till den svenska backlegendaren Kjell Samuelsson, men uppvuxen och hockeyfostrad i amerikansk is. Han spelar till vardags collegehockey för Western Michigan University och är draftad av Buffalo Sabres.

Som assisterande kaptener utsåg den amerikanska landslagsledningen backen K'Andre Miller, draftad av New York Rangers, samt Oliver Wahlstrom, lagets andra svenskättlingen som tillhör New York Islanders och har registrerats för nio NHL-matcher den här säsongen.

– Jag är upprymd över den här gruppen och att vi har så många bra ledare i laget, säger Scott Sandelin i ett uttalande.

– Vi har fem återvändande spelare som kommer att bli viktiga. Ända sedan vi startade i somras har de, under sitt andra år visat ledarskapet och mognaden vi har letat efter.

Samuelsson och Wahlstrom är två av de spelaren som var en del av det amerikanska laget som tog silver på JVM i Vancouver i fjol.

Mattias Samuelsson named captain of the U.S. National Junior Team while K'Andre Miller and Oliver Wahlstrom will serve as alternates! #USAWJC



Details 🔗 https://t.co/5yiz8pmYZD pic.twitter.com/CsyD84lWz6