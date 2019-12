Skellefteåbackens målshow – slog till med hattrick

Djurgårdens IF

Annandagshockeyn blev en riktig fullträff för Skellefteåbacken Filip Berglund.

Eller rättare sagt, tre riktiga fullträffar. Den 22-årige backen stod nämligen för ett hattrick när västerbottningarna besegrade Örebro med 7–0 under torsdagskvällen. Det var första gången sedan juniortiden som Berglund, enligt honom själv, gjorde två mål eller mer i en och samma match.

– Det är kul att få göra det på seniornivå också, säger Berglund till C More.

FYRA POÄNG AV ALVAREZ

Berglund inledde sitt målskytte i den första perioden när han gav hemmalaget ledningen fyra minuter in i matchen med ett handledsskott i Dominik Furchs klubbhandskkryss. 22-åringen utökade sedan ledningen nio minuter senare när han tryckte in 2–0-pucken bakom den tjeckiske stjärnmålvakten.

Hattricket fullbordades i mitten av den andra perioden när han från sin plats på blålinjen prickade in 4–0-målet, samtidigt som han såg till att Furch fick lämna över målvaktssysslan till Jonas Arntzen.



Förutom de tre målen stod Berglund även för en passningspoäng på Robin Alvarez 6–0-mål i slutskedet av den tredje perioden. Även Alvarez stod för fyra poäng i krossen, då han stod för två mål och två assist.

Gustaf Lindvall räddade samtliga 21 skott som Örebro skickade mot honom i matchen och höll således sin andra SHL-nolla för säsongen.

Skellefteå – Örebro 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

Skellefteå: Filip Berglund (3), Robin Alvarez (2), Petter Granberg, Jonathan Pudas

Örebro: -