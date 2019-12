Soloprestationen tog Luleå till prestigeseger

En soloprestation signerad Einar Emanuelsson gjorde att Luleå fick efterlängtad revansch på Frölunda. Norrbottningarna tog en 3–2-seger hemma i Coop Norrbotten Arena efter två mål på nio sekunder i den tredje perioden.

– Jäkla skönt att få hänga den till slut, säger segerskytten till C More.

Toppmöte mellan Luleå och Frölunda. Då blev det precis lika tätt och tajt som tidigare. Innan jul var det göteborgarna som gick segrande ur den infekterade drabbningen med norrbottningarna i Scandinavium. Detta efter ett sent sent avgörande från backen Anders Grönlund

På annandagen var det dags för ett nytt möte mellan lagen, som även har en semifinal i Champions Hockey League framför sig. Och den här gången var det Luleå som tog revansch på sina rivaler.

Några sköna sekunder i tredje perioden kom att avgöra tillställningen. Efter att 1–1 stått sig från första perioden bröt Niklas Olausson dödläget. Snyggt framspelad av Oscar Engsund lyfte han in 2–1. Därefter dröjde det bara nio sekunder innan avgörandet kom.

NY SERIELEDARE

Einar Emanuelsson utnyttjade sin blixtrande fart på högerkanten, tog sig runt Frölundakassen och snirklade in 3–1 via köksvägen.

– Jag kände att jag hade mycket skott på mål under matchen, så det blev nästan frustrerande. Det var jäkla skönt att få hänga den till slut, säger målskytten till C More.

Simon Hjalmarsson reducerade med två minuter kvar. Men Emanuelssons soloprestation stod som segermål när slutsignalen ljöd. En skön vinst för Luleå, som haft vissa besvär med Frölunda. Inte minst i förra säsongens semifinalserie.

Luleå lämnar annandagen som serieledare medan Frölunda är trea, fyra poäng efter rivalerna.

Luleå – Frölunda 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

Luleå: Robin Kovacs, Niklas Olausson, Einar Emanuelsson.

Frölunda: Johan Sundström, Simon Hjalmarsson.