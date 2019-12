HV71 vände och vann – trots galna självmålet

Ett märkligt självmål kunde ha knäckt HV71. Men i stället för att tappa matchen till Leksand vände smålänningarna underläge 1–2 till straffseger 3–2 efter att Oscar Sundh blivit matchvinnare.



Leksand kom till Jönköping med bara två segrar på de tio omgångarna som spelades i SHL innan juluppehållet. Mot HV71 gjorde masarna en bra insats, men det räckte i slutändan bara till en poäng. Trots att man fick med sig ett av årets märkligaste mål.

Det var i den tredje perioden som Leksand fick en skänk från ovan i tredje perioden när HV71 lyckades med konststycket att göra självmål – under en avvaktande utvisning. Filip Sandbergs försök att slå en flippassning till Johannes Kinnvall på blålinjen misslyckades brutalt då pucken studsade via backens klubba och hela vägen längs isen och in i den tomma HV-kassen.

Ett mål som förde tankarna till Brynäsbacken Tommy Sjödins klassiska citat 2007 när han myntade uttrycket "jävla skitregel" efter ett liknande självmål av lagkamraten Daniel Glimmenvall. Jonas Ahnelöv ansågs vara sista leksing på pucken och tilldelades det udda målet.

