Mardrömsstarten – Tjeckiens stjärna skadad efter 53 sekunder

Nej, det var inte den inledningen på JVM som Tjeckien hade hoppats på. I premiären mot Ryssland tvingades forwarden Jakub Lauko utgå redan efter 53 sekunders spel. Detta efter en olycklig kollision med motståndaren Dmitrij Voronkov.

Lauko, som spelar AHL-hockey för Providence i AHL till vardags, fick hjälpas av isen efter incidenten. Den Boston Bruins-draftade 19-åringen tog sig åt sitt högra knä.

Jakub Lauko förväntas vara en av tjeckernas ledande spelare i den här JVM-turneringen. Han har två JVM bakom sig sedan tidigare och hade tagit plats i den tjeckiska andraformationen.

På 18 AHL-matcher har han svarat för åtta poäng (4+4) den här säsongen. I fjol var han med om att vinna både mästerskapstiteln i QMJHL samt det stora kanadensiska juniormästerskapet Memorial Cup med Rouyn Noranda-Huskies.

Matchen pågår och Tjeckien leder med 2–0 i första perioden.

Jakub Lauko is banged up in the neutral zone. Favoring his right knee. #NHLBruins #WJC pic.twitter.com/sqStNv73TC