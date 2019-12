Södertälje starkast i annandagsderbyt – straffade AIK

Det blev Södertälje som kunde dra det längsta strået i torsdagens annandagsderby i Hovet efter stor dramatik.

AIK började matchen bäst och kunde gå upp i en tvåmålsledning i den första perioden, men Södertälje jobbade sig tillbaka i matchen och lyckades hämta upp 0–2-underläget innan slutsignalen var ljuden.

Matchen gick vidare hela vägen till straffar, där Södertälje till slut kunde dra det längsta strået efter att både Sebastian Bengtsson och Lucas Carlsson prickat in sina straffar.



Annars var det Elias Lindström som gav hemmalaget ledningen fem och en halv minut in i den första perioden efter att ha blivit serverad öppet mål av Oscar Milton. Drygt sju minuter senare kunde Henrik Rommel utöka hemmalagets ledning till 2–0 efter att han lyckats överlista en överspelad Justin Pogge i SSK-målet.

TRE MATCHSTRAFF

Öppningsperioden avslutades med ett visst tumult, där tre matchstraff och totalt 83 utvisningsminuter utdömdes i samma situationen. Kaoset föranleddes av att Södertäljeforwarden Nick Olesen brakat in i AIK-målvakten Mika Järvinen som blev liggandes på isen en kort stund innan han senare kom upp på fötter och kunde fortsätta matchen.

I den andra perioden lyckades Södertälje bita sig tillbaka in i matchen efter att Ludwig Blomstrand lyckats styra in en reduceringspuck bakom Järvinen, Blomstrands sjätte mål på de fyra senaste matcherna.



– Man försöker jobba på med de dagliga vanorna och köra på i mitt tempo. Jag trivs väldigt bra i Södertälje och det är kul att det är lite studsar in också, förklarade Blomstrand sin fina målform för C More i den andra periodpausen.

Södertälje fullbordade sedan upphämtningen i den tredje perioden då succélånet från Skellefteå, Adam Wilsby, prickade in 2–2-pucken i inledningen av den tredje akten. Målet blev ordinarie matchtids sista, vilket gjorde att matchen gick vidare till förlängning och sedermera straffar, där kliniskt avslutande säkrade extrapoängen åt Södertälje.

AIK – Södertälje 2–3 e. str. (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 0–1)

AIK: Elias Lindström, Henrik Rommel

Södertälje: Ludwig Blomstrand, Adam Wilsby, Sebastian Bengtsson (avg. straff)