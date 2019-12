Efter smällen – JVM över för den tjeckiske stjärnan

Jakub Lauko var en av de tilltänkta stjärnorna när Tjeckien drog igång junior-VM på hemmais under gårdagen. Bara 53 sekunder in i premiärmatchen mot Ryssland var dock olyckan framme för AHL-centern.

Lauko kolliderade olyckligt med den ryske forwarden Dmitrij Voronkov i mittzonen och skadade knät så pass illa att han nu tvingas stå över resterande delan av hemma-VM.

– Tack för allt stöd och alla snälla ord. Tyvärr kan jag inte spela något mer i den här turneringen, men jag kommer att komma tillbaka starkare än någonsin, skriver Lauko på sitt Instagram-konto.

Den 19-årige centern har tidigare spelat två junior-VM för Tjeckien och har den här säsongen spelat seniorhockey i AHL med Bostons farmarlag Providence Bruins. På 18 matcher har Lauko stått för åtta poäng i farmarligan.

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5