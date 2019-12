Finlands stora stjärna missar resten av JVM

Enligt uppgifter från hockeyjournalisten John Hoven, som följer Los Angeles och farmarlaget Ontario som finländaren tillhör, så missar Rasmus Kupari nu förmodligen flera månader av spel och därmed är det färdigspelat för den finske stjärnan i JVM.

Efter Hovens uttalande kom det finska ishockeyförbundet med ett uttalande där general manager Kimmo Oikarinen bekräftade den tråkiga nyheten, detta skriver Svenska Yle. Förbundet meddelar också att Kupari nu ska tillbaka till Finland.

Det var efter duellen med Sveriges Philip Broberg som Kupari blev liggandes kvar på isen. 19-åringen fick sedan hjälpas av isen. Kupari har spelat 27 matcher för Ontario den här säsongen och gjort åtta poäng.

Sorry to be bearer of bad news.



Per our sources, early info on Kings prospect Rasmus Kupari not good. Likely out months. Headed back to LA for 2nd MRI.



Suffered knee injury in opening game of #WorldJuniors yesterday. Significant blow for Finland / AHL Ontario. We wish him well.