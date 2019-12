Backcheck Forecheck Tjeckien: "Det måste bli bättre"

TRINEC (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige är nu en enda vinst ifrån att ha segrat i 50 raka gruppspelsmatcher i JVM. Igår var det nära att den sprack, men via ett sent kvitteringsmål och ett sent avgörande i sudden death kunde Juniorkronorna ännu en gång ta hem en gruppseger.

Det finns saker som kan bli bättre, och som krävs för att Sverige ska kunna gå hela vägen. Det menar hockeysverige.se's reporter Måns Karlsson.

– Frågan är om man har råd att missa så mycket målchanser i slutspelet, undrar han i det dagliga JVM-magasinet Backcheck Forecheck Tjeckien.

Precis som i gårdagens premiär delas det också ut en "check" och en "cross-checking" från Karlsson.