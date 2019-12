Ny seger för seriesuveränen – men med darr på ribban

HV71-Leksand 4-2 (3-0, 0-0, 1-2)

HV71: Kennedy Marchment x2, Sidney Morin, Felizia Wikner Zienkiewicz

Leksand: Brooke Boquist, Kajsa Armborg

HV71 är verkligen helt dominanta i årets upplaga av SDHL. Serieledarna har elva poäng till godo på tvåan Djurgården och har bara en plump på de senaste tio matcherna. Det skulle inte bli tre nya poäng mot Leksand även om det blev nerv i slutet av matchen.

Hemmalaget var överlägsna i inledningen av matchen och gick till periodvilan efter den första perioden med 3-0. Just 3-0 är ju enligt en beprövad klyscha den ”sämsta” ledningen du kan ha i hockey. Den klyschan verkade stämma in bra i den här matchen för Leksand jobbade sig tillbaka in i matchen. Genom mål av Brooke Boquist och Kajsa Armborg skapade Leksingarna nerv i slutet av matchen.

Felizia Winker Zienkiewicz kunde till slut punktera matchen i tom kasse till 4-2 men Leksand skakade serieledarna rejält.