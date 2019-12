Stjärnan skadad – då får svenskarna ny NHL-chans

Cam Atkinson har inte spelat för Columbus sedan den 19 december på grund av en fotledsskada. Nu sätts lagets stjärnforward upp på skadelistan av Blue Jackets och förväntas bli borta två till tre veckor, meddelar klubben på sin hemsida.

Samtidigt som Atkinson placeras på skadelistan så kallar Blue Jackets upp en kvartett från farmarlaget Cleveland Monsters. I samband med Atkinsons bortfall har klubben valt att kalla upp Ryan MacInnis och Adam Clendening samt svenskduon Jakob Lilja och Gabriel Carlsson.

Lilja har tidigare spelat tolv NHL-matcher för Blue Jackets under säsongen, med två assist som poängfacit. Även Gabriel Carlsson har fått känna på hetluften i NHL under hösten och vintern, då han spelat två matcher för Blue Jackets denna säsong. Den 22-årige backen har sedan tidigare spelat 17 matcher i NHL under sina år i Nordamerika.