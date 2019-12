Svensken uppkallad – kan göra sin första NHL-match i år

De senaste två säsongerna har Christian Djoos mer eller mindre varit ordinarie i Washington Capitals. Säsongen 17/18 blev det 63 matcher och 18/19 blev det 45 matcher i den rödvita tröjan. Han var dessutom med när Capitals lyfte Stanley Cup-bucklan 17/18.

Men början av den här säsongen har dock blivit annorlunda för den före detta Brynäs-spelaren. 25-åringen har spelat hela hösten i farmarligan Hershey Bears utan att ha spelat en enda match i NHL.

Under fredagen meddelade Capitals att både Michal Kempny och Radko Gudas inte var på is under lagets träning och att det är oklart om duon spelar matchen i natt mot Columbus. Med den tjeckiska duon som stort frågetecken till spel kallar man nu upp Christian Djoos. Det innebär att backen i natt kan göra sin första NHL-match för säsongen.

25-åringen har stått för en imponerade höstsäsong i AHL och gjort 18 poäng (3+15) på 25 matcher.