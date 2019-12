Svensktrion uttagna till KHL:s All Star-match

Under torsdagen meddelade KHL vilka spelare som kommer att representera respektive division under All Star-helgen den 18 och 19 januari.

Totalt har tio spelare, två målvakter och åtta utespelare, tagits ut från de fyra divisionerna. Tre svenskar har tagit plats i All Star-lagen, där Sochis succéforward Malte Strömwall tagit plats i Tarasov-divisiones lag, medan Adam Almquist (Admiral) och Linus Omark (Salavat) kommer att representera Tjernysjov-divisionen.

Malte Strömwall har noterats för 32 poäng (16+16) på 40 matcher för Sochi den här säsongen. Linus Omark å sin sida har skrapat ihop 37 poäng (9+28) på 41 matcher medan Adam Almquist noterats för 20 poäng (6+14) på 39 matcher.

Utöver svensktrion finns ett par andra SHL-bekantingar med i All Star-trupperna. Den tidigare Örebro- och Frölundamålvaken Julius Hudacek kommer tillsammans med de finska backarna Mikko Lehtonen (HV71) och Juuso Hietanen (Brynäs) att representera Bobrov-divisionen, medan Timråbekantingen Mat Robinson gör Malte Strömwall sällskap i Tarasov-laget.

Förra säsongen deltog både Philip Holm och Magnus Hellberg i All Star-matchen.

Here are your #KHLAllStar's!



See you in Moscow on January 18-19! pic.twitter.com/Pyf77yLrDI