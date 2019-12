Efter långa skadefrånvaron – talangen tillbaka i spel

Filip Hållander kunde ha fått en roligare start på SHL-säsongen än vad han fick. Redan i den andra omgången av SHL var olyckan framme för den 19-årige forwarden, då han brakade in i sargen och drabbades av ett benbrott.

Sedan dess har forwarden, som förväntades få en stor roll i årets JVM-lag, kämpat för att ta sig tillbaka från skadan. För en dryg månad sedan började Hållander träna på is igen – och i dag är den långa väntan äntligen över för forwardstalangen.

När Luleå gästar Färjestad i afton är Hållander tillbaka i Luleås laguppställning, då 19-åringen är uppsatt som högerforward i förstakedjan med Emil Larsson och Jack Connolly.

Hållander, som kom till Luleå från degraderade Timrå inför säsongen, stod för en assist på sina två inledande SHL-matcher under hösten, samtidigt som han producerade tre poäng (2+1) på fyra CHL-matcher.

Här är laguppställningen till dagens bortamatch mot Färjestad. Noterbart är att Filip Hållander gör comeback. Nedsläpp kl 15:15. Se matchen på plats eller via C More Live 2.



Nästa hemma spelar vi övermorgon.

Luleå Hockey vs Leksand den 30/12. pic.twitter.com/c2rCK94xEv