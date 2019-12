Har inte spelat på ett år – nu får tvillingarna chansen i AIK

Mellan 2009 och 2014 gjorde de fem raka säsonger i AIK, en i Hockeyallsvenskan och fyra i SHL.

Nu får tvillingarna Oscar och Victor Ahlström chansen att bära den svartgula tröjan igen. AIK meddelar nämligen att de ger duon varsin tryout den närmaste veckan.

– Vi har just nu många spelare borta på grund av skador och behöver därmed få in konkurrens i laget. Vi har därför valt att ta in tvillingarna på tryout en vecka för att få se dem i vår miljö, kommenterar sportchefen Anders Gozzi beslutet.



HAR SPELAT UTOMLANDS

Bröderna Ahlström har testat lyckan utomlands på senare år. Detta via stopp i Norge, Italien och senast Frankrike. 33-åringarna har dock inte spelat hockey det senaste året. I december förra året lämnade de franska Mulhouse efter fyra matcher vardera i klubben.

I Sverige har Oscar Ahlström noterats för 71 poäng på 216 SHL-matcher och 118 poäng på 244 allsvenska matcher. Victor Ahlström har 65 poäng på 214 SHL-matcher och 133 poäng på 261 allsvenska matcher.