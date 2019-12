Kanadensisk kollaps – storstryk när stjärnan skadades

Alla fortsätter att slå alla i JVM:s grupp B. Efter att Ryssland förlorat mot Tjeckien och Kanada besegrat USA i premiären blev det synnerligen ombytta roller i kväll.

Ryssland, fyllda av revansch efter den bleka starten på turneringen, gick ut och körde över Kanada – rejält. Redan efter en period hade man mer eller mindre avgjort matchen genom att gå fram till 3–0 i Ostravar Arena.

Och det blev bara värre för Kanada. Mitt i utklassningen drabbades lönnlöven av ett enormt avbräck då deras storstjärna Alexis Lafrenière tvingades avbryta matchen efter en kollision med den ryske målvakten Amir Miftachov. Den troliga draftettan kunde inte stödja på benet efter incidenten och fick hjälpas av isen.

Enligt rapporter från kanadensisk media handlar det om en skada på vänster knä. Det fanns efter matchen inga uppgifter på hur pass allvarlig skadan är.



Alexis Lafrenière goes down after a scary collision with the Russian goaltender. pic.twitter.com/S5hLEHdk9P