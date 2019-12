* Har du hört den förut?

"Same procedure as last year?"

"Same procedure as every year, James".

Det är en dialog vi ser varje år i dessa nyårstider - och den kan verkligen appliceras på Sveriges årliga JVM-äventyr.

En kan inte anklaga det svenska juniorlandslaget för att vara inkonsekventa direkt. Varje år undrar man om "Sverige verkligen kan gå rent i gruppspelet igen. Det saknas det och det och det, och lag X är skitbra".

Och varje år levererar Sverige i gruppspelet. Medan nästan alla andra storlag har spelat med kniven mot strupen någon gång de 13 senaste åren har Sverige lugnt och fint kunnat cruisa igenom gruppspelet och varit klara för kvartsfinal.

Jag var ganska orolig inför Schweiz-matchen och undrade om Sverige skulle kunna rubba Luca Hollenstein i kassen och den täta defensiven. Men det var aldrig ens spännande. De första 40 minuterna, då Sverige fortfarande spelade hockey, var det klasskillnad. Monténs mannar körde över Schweiz - och kan återigen luta sig tillbaka och planera för kvartsfinal.

* Montén har hittat rätt

Så länge inte Sverige drabbas av några skador behöver Tomas Montén inte laborera något med sitt manskap. Han har redan hittat rätt i både backpar och kedjor. Visst hade det varit kul att se Matthias Norlinder spela mer - men han får nog finna sig i att vara en av de bästa sjundebackarna Sverige någonsin haft i JVM.

Och i mål är Hugo Alnefelt så given man kan vara. Han ser så lugn ut och räddar allt han ska rädda - och lite mer än så. Jag är inte ett dugg över Sveriges målvaktssida i JVM.

Framåt har Sverige också hittat rätt. De fyra kedjorna kuggar också i, och även om Schweiz inte är den bästa av värdemätare inger det förstås också en trygghet för fortsättningen. Den enda kedja som kanske inte briljerat hittills är den med Oskar Bäck, Nikola Pasic och Jonatan Berggren.

* Nils Höglander - som en ny spelare

Förra säsongen ratades han från JVM-truppen i sista stund. Då kändes han fortfarande lite valpig och gjorde lite väl ofta en extra dragning när han inte skulle - och vice versa.

I år är han en lysande stjärna i det här laget. Han var isens mest framstående spelare under de första 40 minuterna och hans självförtroende tycks vara på topp. Men samtidigt glr han sina dragningar och individuella initiativ. Han har verkligen utvecklats som hockeyspelare under 2019.

Dessutom har han bildat en underbar kemi med kedjekompisarna David Gustafsson och Samuel Fagemo. Den trion framstår mer och mer som Sveriges offensiva medaljvapen.

* Kreativiteten!

När vi åkte ned till Tjeckien var vi många som var tveksamma till om Sveriges offensiva ådra var bra nog. Men hittills har det sett betydligt bättre ut än vad många befarade. Sverige gör inte bara mål, och skapar målchanser, det gör de ofta via fina kombinationsspel eller individuella kreativa prestationer.

I kväll fick vi se Lucas Raymond, Nils Höglander och Jonathan Berggren stå för briljanta assist, vi fick se en briljant tekniksvariant (den klassiska Bossy) och ett fint PP-mål med bra rörelse, elegant spel vid blålinjen, och sen en fin styrning av Nils Höglander.

Nu vet ju vi svenskar mer än alla andra att det här med skönspel i gruppspel inte betyder ett dugg, allra helst i år när den andra gruppen är den kanske allra bästa och tuffa genom alla tider. men det Juniorkronorna visat upp hittills har i alla fall visat att det finns offensiv kvalité även i den här, på pappret ganska trubbiga truppen.

* Vilken kasse!

Gilian Köhler alltså, vilken kasse han gjorde. Det betydde bara 5-1, men var tuneringens näst snyggaste mål. En mer klockren volleyträff har man knappt sett på en hockeyrink.