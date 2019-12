Lehners sköna revansch – besegrade tidigare laget

New York Islanders

Trots att han spelade sitt livs hockey under sin tid i klubben valde New York Islanders att inte förlänga kontraktet med Robin Lehner i somras. I stället satsade New York-klubben på ryske Semjon Varlamov mellan stolparna, samtidigt som Lehner skrev på ett ettårskontrakt med Chicago Blackhawks.

I natt fick den svenske 28-åringen chansen att motbevisa sitt gamla lag, då Islanders kom på besök i United Center. Och som han motbevisade dem.

RÄDDADE 38 SKOTT

Lehner stoppade 38 av 40 skott när Blackhawks besegrade Islanders med klara 5–2.

– Det har känts bra för mig under mina fyra senaste starter. Det var lite skillnad mot de tidigare gångerna jag spelat mot gamla lag eftersom de är en härlig grupp killar i det där omklädningsrummet, säger Lehner till nhl.com.

Lehner står nu noterad för en räddningsprocent på 92,5 procent och ett snitt på 2,82 insläppta mål per match på de 22 matcher han spelat för Blackhawks den här säsongen.

Chicago Blackhawks – New York Islanders 5–2 (3–1, 0–0, 2–1)

Chicago: Dennis Gilbert (1), Dominik Kubalik (11), Alex DeBrincat (9), Jonathan Toews (9), Matthew Highmore (1).

New York: Ross Johnston (3), Casey Cizikas (6).