Upprört i JVM – vägrade skaka hand med den kanadensiska kaptenen

Ryssland körde över Kanada i JVM. Då blev det rejält infekterat mellan lagen efter matchen. Detta sedan den kanadensiske kaptenen Barret Hayton behållit hjälmen på medan den ryska nationalsången.

– Jag vet inte vad det handlade om, sade Hayton till TSN efteråt.

Ryssland spöade Kanada med 6–0 efter en riktig maktdemonstration i Ostrava. De gick fram till 3–0 i första perioden och såg sig aldrig om efter det.

– Coachen sa åt oss att bara fortsätta efter den första perioden, men att Kanada kanske skulle försöka skrämma oss. Kanada var usla idag och Ryssland dominerade den här matchen, sade den ryska försvararen Jegor Zamula till SvenskaFans.com efter matchen.



Även om matchen innehöll en del fysiskt spel, men det var efter slutsignalen som det blev irriterat på allvar. När den ryska nationalsången spelades tog inte den kanadensiske kaptenen Barrett Hayton av sig hjälmen. Det fick de ryska spelarna att se rött.

Den ryske kaptenen Grigori Denisenko åkte fram för att markera. När spelarna sedan skulle skaka hand vägrade flera av de ryska spelarna, inklusive Denisenko, att skaka Haytons hand.

– Jag vet inte vad det handlade om, påstod Arizona Coyotes-centern i sin intervju med TSN efter matchen.

Denisenko, som hade 1+1 i matchen, lät via en tolk meddela att Haytons uppträdande var något som hela laget reagerade på. Han ville dock inte diskutera saken mer än så.

Kanada är efter förlusten mot Ryssland sist i grupp B. De möter närmast Tyskland på måndag medan Ryssland tar sig an USA under söndagen.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F