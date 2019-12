Det här är en Hockeysverige Plus-text som är upplåst till midnatt. Du kan abonnent på Hockeysverige Plus för endast 49 kronor i månaden. Klicka här för att sajna upp dig och få tillgång till allt vårt bonusmaterial.

Med min käre kollega Måns Karlsson i full färd med att bevaka junior-VM i Tjeckien så har jag fått det ärofyllda uppdraget att vikariera i denna veckas "SHL med Måns Karlsson".

Med bara dagar kvar av 2019 och således bara dagar kvar av hela 2010-talet, hur sjukt det nu än låter, så tänkte jag att det förmodligen är på sin plats att knyta ihop säcken för de senaste decenniets SHL-spelande.

Nedan har jag därför valt att plocka ut vad som i mina ögon är 2010-talets lag med en målvakt, två backar och tre forwards – ett All Star-lag, helt enkelt. Utöver det har jag också sammanfattat de 14 SHL-lagens decennium på ett kortfattat vis.

Vi börjar med All Star-laget:

Målvakt

Oscar Alsenfelt (Växjö/Modo/Leksand/Malmö)

I mina ögon är Oscar Alsenfelt den målvakt som hållit allra högst nivå över tid i SHL under 2010-talet. Han har nödvändigtvis inte alltid varit den främste målvakten under alla sina säsonger i ligan, men han har hållit en extremt högt lägstanivå under lång tid, vilket väger över till Malmömålvaktens fördel.

Alsenfelt inledde decenniet i Hockeyallsvenskan med Växjö och var med och spelade upp smålänningarna i SHL under våren 2011, där han i stort sett var omutlig under hela kvalserien och bara släppte in tolv mål på åtta matcher. Väl i SHL fortsatte Alsenfelt på den inslagna vägen och fortsatte leverera starka papper fram tills flytten till Örnsköldsvik och Modo, som är den enda plumpen i 31-åringens annars nästintill perfekta protokoll.

Under sina två SHL-säsonger i Leksand spelade Alsenfelt till sig en plats i landslaget. 2016/17 var Alsenfelts främsta säsong under decenniet som gick, då han noterades för en räddningsprocent på hela 94,5 procent och ett snitt på 1,62 insläppta mål per match – helt otroliga siffror.

Alsenfelt är än i dag en av SHL:s absolut främsta målvakter och har vuxit ut till en riktig ledarfigur för Redhawks, vilket inte minst symboliseras genom det faktum att han varit assisterande lagkapten för skåningarna de senaste två säsongerna.

Bubblare: Joel Lassinantti, Viktor Fasth

Oscar Alsenfelt.Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg



Backar

Ryan Gunderson (Brynäs)

En backartist i sitt ädlaste slag. Att Brynässupportrarna fick njuta av Ryan Gunderson under så pass många säsonger (sex) som de ändå fick göra är på något sätt lite svårt att greppa. Den amerikanske backen kändes under stunder som alldeles för bra för att spela i SHL – men på något vänster blev han ändå kvar så pass länge.

När han lämnade Gävlelaget efter monstersäsongen 2013/14 trodde jag att det var det sista vi skulle få se av den amerikanske backeleganten, men 2016 var han tillbaka i SHL och Brynäs för ytterligare en treårssejour.

Totalt blev det 205 poäng (42+163) på 311 matcher för Brynäs under 2010-talet – en notering som gör honom överlägset poängbäst av alla SHL-backar under den här perioden.

Ryan Gunderson.Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån



Mikael Wikstrand (Frölunda/Färjestad)

Decennielagets överlägset yngsta spelare (26). Trots sin i sammanhanget ringa ålder hann Mikael Wikstrand ändå göra fem och en halv säsong i SHL med Frölunda och Färjestad under decenniet som gick och växte ut till en gigant på blålinjen under sina år i främst Färjestad.

Wikstrand är absolut inte den "flashigaste" av alla de backar som spelat i SHL under de tio år som passerat, även om han så klart har styrkor även i det offensiva spelet med sin fina kreativitet.

Wikstrand har sedan han slog sig in i SHL med Frölunda under säsongen 2013/14 varit en del av Tre Kronor och har spelat både VM och OS för Sverige, trots att han till vardags spelat i SHL. Det var tuff konkurrens om den sista backplatsen med legendaren Magnus Johansson, men personlig preferens vägde till slut över till Wikstrands fördel.

Bubblare: Magnus Johansson

Mikael Wikstrand.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Forwards

Joakim Lindström (Skellefteå)



Förmodligen den mest givna spelaren i hela det här laget, i tuff konkurrens med Ryan Gunderson. Joakim Lindström har dominerat svensk hockey sedan återkomsten från Ryssland inför säsongen 2010/11.

Lindström har under fem av sina sex och en halv säsonger (ej denna säsong inräknad) snittat över en poäng per match i SHL och har under dessa år vunnit poängligan två gånger.

Utöver poängligasegrarna kan veteranforwarden kan blicka tillbaka på ett decennium med två SM-guld, tre SM-silver, tre Guldhjälmen-utmärkelser, två VM-turneringar samt ett OS för Tre Kronor. Lindström må vara inne på sista versen i sin framgångsrika hockeykarriär, men Skellefteåforwarden är alltjämt en av SHL:s absolut bästa spelare – 36 år gammal.

Under 2010-talet spelade Lindström totalt 354 matcher för Skellefteå i SHL med 367 poäng (137+230) som facit – 83 poäng före tvåan Robert Rosén med 52 matcher mindre spelade. Det säger en del om den dominans Lindström visat prov på under de här åren.

Joakim Lindström.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Robert Rosén (Modo/AIK/Växjö)



De som följde Robert Roséns framfart i Modo under säsongen 2010/11 hade förmodligen aldrig i sin vildaste fantasi kunna tänka sig att den forwarden skulle vara en av decenniets allra främsta spelare.

Men efter den misslyckade, om man nu kan kalla 23 poäng på 55 matcher under sin rookiesäsong i ligan som "misslyckad", blommade Rosén ut till en riktig superstjärna i SHL.

Först i AIK, där han säsongen 2011/12 stod för 60 poäng på 55 matcher och således vann hela SHL:s poängliga, och sedan hemma i Växjö. Den 32-årige centern nådde aldrig upp till samma höjder rent produktionsmässigt som under den där supersäsongen i AIK, men han växte ut till en ikon hos smålänningarna och var en nyckelspelare under klubbens två SM-guld (2015 och 2018).

Noterades för 284 poäng på 406 SHL-matcher under 10-talet.

Robert Rosén.Foto: Bildbyrån



Joel Lundqvist (Frölunda)

För mig är Joel Lundqvist SHL-personifierad på något vis. Frågar du Dick Axelsson är det Lundqvist som styr och ställer i ligan, vilket han på något vis ändå gör, även fast det kanske inte är på det sätt som Axelsson syftat på.

Någon större klubbprofil i dagens SHL-hockey går inte att hitta och hans betydelse för Frölunda går nästan inte att göra rättvisa i det skrivna ordet.

Lundqvist har aldrig i sin karriär varit den mest spektakulära spelaren och om jag ska vara ärlig trodde jag faktiskt att han började vara slut kring 2014 och 2015, men tji fick jag. Sedan dess har Lundqvist vunnit två SM-guld med Fröunda, utsetts till SHL:s främste forward och samlat in ytterligare ett VM-guld i samlingen.

Totalt har Lundqvist producerat 263 poäng på 469 matcher i SHL under 2010-talet, en poängnotering som gör honom till decenniets femte bästa poänglplockare. Men det är inte nödvändigtvis tack vare sin poängproduktion som Lundqvist är med i det här laget – det är snarare av anledningen att han blivit hela SHL personifierad under de senaste tio åren.

Bubblare: Ryan Lasch, Jimmie Ericsson, Oscar Möller

Joel Lundqvist.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



14 lag – 14 tillbakablickar

Brynäs: Det har varit ett 2010-tal med de högsta av toppar och relativt djupa dalar för Gävleklubben. Efter att ha inlett decenniet med att åka ut i två raka kvartsfinaler gick man 2012 hela vägen och vann SM-guld efter att ha besegrat Skellefteå i SM-finalen.

Guldet följdes upp av fyra år av slutspelsmisslyckanden innan man återigen stod i en SM-final 2017. Den finalserien fick dock tyngsta möjliga slut, då Simon Önerud sköt guldet till HV71 i sudden death i den sjunde och helt avgörande matchen i Jönköping. 2018 blev det uttåg i kvartsfinalen och förra säsongen hamnade man för första gången sedan 2008 utanför en slutspelsplats.

Ryan Gunderson var klubbens främste poängplockare under 2010-talet med sina 205 poäng på 311 matcher.

Djurgården: Efter att ha inlett 10-talet med en finalförlust mot HV71 barkade det totalt för huvudstadsklubben.

2012 åkte man ur SHL för första gången sedan 1976, men kunde efter två säsonger i Hockeyallsvenskan ta sig tillbaka till finrummet efter att ha tagit den sista SHL-platsen i kvalserien på målskillnad. Har sedan återkomsten till SHL 2014 växt ju längre tiden har gått och förra säsongen slogs man om SM-guldet med Frölunda, men fick se sig besegrade med 2–4 i matcher i finalserien.

Främste poängplockare i SHL under 2010-talet var nuvarande a-lagsspelaren Linus Hultström, som på 220 matcher noterades för 116 poäng.

Frölunda: Göteborgsklubben skördade inga större framgångar under de första åren av 2010-talet, utan det var under den andra halvan som Frölunda varvade igång ordentligt. Klubben tog sitt fjärde SM-guld i klubbens historia 2016 då man besegrade Skellefteå i SM-finalen och förra säsongen var det dags igen, efter att man slagit Djurgården i finalserien.

Utöver SHL-framgångarna vann man tre CHL-titlar (2016, 2017 och 2019).

Kaptenen Joel Lundqvist var poängstarkast av samtliga Frölundaspelare under det gångna decenniet, med 263 poäng på 469 matcher.

David Printz och Frölunda fick fira SM-guld i våras.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Färjestad: Jämför man Färjestads framfart under 00-talet var 10-talet ingen större hit med Färjestads mått mätt. Då ska man komma ihåg att man faktiskt bärgade ett SM-guld under den gångna decenniet, då man enkelt kunde städa av Skellefteå i finalserien 2011.

2014 var man återigen i final, men då var Skellefteå för starka och sedan dess har man inte tagit sig hela vägen till någon SM-finalserie. Förra säsongen åkte man ut i semifinalen mot Djurgården efter att ha förlorat den sjunde och avgörande semifinalmatchen hemma i Löfbergs Arena.

Per Åslund var den överlägset poängbästa FBK-spelaren under 2010-talet med sina 237 poäng på 416 spelade matcher. Med den noteringen var han hela 90 poäng före tvåan Joakim Nygård.

HV71: Efter SM-guldet 2010 följde flera år av slutspelsmisslyckanden för Jönköpingsklubben. Mellan 2011 och 2016 följde sex år av kvartsfinaluttåg för HV71 innan man 2017 lyckades gå hela vägen och vinna SM-guld efter att Simon Önerud blev stor övertidshjälte i den sjunde och avgörande finalmatchen mot Brynäs.

Under 10-talet fick HV71 även se klubblegendarer som Johan Davidsson och David Petrasek lägga skridskorna på hyllan.

Bästa poängplockare under det senaste decenniet var Oscar Sundh som tack vare sitt straffmål mot Örebro i går gick förbi Martin Thörnberg i 10-talets interna poängliga. Sundh stod för 153 poäng på 394 matcher, medan Thörnberg noterades för 152 poäng på 250 matcher. Trea på listan är Mattias Tedenby med 151 gjorde poäng på 266 matcher.

Chris Abbott och HV71 vann SM-guld 2017.Foto: Bildbyrån



Leksand: Liksom 00-talet åkte Leksand jojo mellan Hockeyallsvenskan och SHL under 10-talet. Om man räknar med den här säsongen blev det fyra säsonger i SHL under detta decennium för dalalaget, med en sjundeplats följt av uttåg i play in under säsongen 2013/14 som största framgång.

Till följd av hissen mellan Hockeyallsvenskan och SHL fick supportarna uppleva både enorm glädje och bottenlös sorg till följd av lagets insatser, men fjolårets SHL-avancemang mot Mora var förmodligen decenniets höjdpunkt för klubben.

Under de år dalaklubben spenderat i SHL under 10-talet var nuvarande Färjestadsforwarden Johan Ryno klubbens bästa poängplockare i högstaligan, med 71 poäng på 99 matcher.

Linköping: Linköpings 10-tal har varit... intetsägande. LHC har aldrig tagit sig förbi en semifinalserie under detta decennium och som bäst har man slutat trea i grundserien.

Ifjol inledde man riktigt lovande och såg ut att gå mot en stark säsong, men föll ihop som ett korthus och missade i slutändan slutspel för första gången sedan 2012. Den här säsongen ser inte mer lovande ut för östgötarna, som i skrivande stund placerar sig på en tolfteplats i SHL med bara en poäng ned till Leksand under kvalstrecket.

2010-talets poängbäste LHC:are var amerikanen Broc Little som med sina 184 poäng på 206 matcher var 23 poäng bättre än tvåan Pär Arlbrandt.

Luleå: Rent vinstmässigt har Luleå varit ett av SHL:s främsta lag under 10-talet. Lördagens bortaseger mot Färjestad var decenniets 300:e, vilket placerar norrbottningarna på en fjärdeplats på listan över flest segrar i SHL under de senaste tio åren.

Tyvärr, för Luleås del, har segrarna inte resulterat i något mer än två och trepoängare. SM-gulden har lyst med sin frånvaro för klubben, som 2013 tog sig hela vägen till finalen, men där rivalen Skellefteå körde över dem och bärgade SM-guldet efter 4–0 i matcher.

Ute i Europa har dock Luleå skördat framgångar, med seger i European Trophy 2013 och Champions Hockey League 2015.

Bäste poängmakare för norrbottningarna de senaste tio åren var Niklas Olausson som producerade 228 poäng på 321 matcher.

Niklas Olausson var Luleås främste poängplockare.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Malmö: Efter åtta säsonger i Hockeyallsvenskan tog Malmö äntligen steget upp till SHL under våren 2016. Sedan dess har klubben tagit bättre och bättre placeringar i SHL-tabellen fram till ifjol, då laget tangerade den sjätteplats man också tog säsongen 2018.

Decenniets största framgångar för Skåneklubben var, bortsett från SHL-avancemanget, de två semifinalerna under säsongerna 2016/17 och 2017/18.

Frederik Storm var den spelaren som utmärkte sig poängmässigt för Malmö under 10-talet, med 122 inskrapade poäng på 208 matcher i SHL.

Oskarshamn: Efter 23 säsonger i Hockeyallsvenskan tog Oskarshamn slutligen steget upp till SHL i våras. Den i sammanhanget lilla klubben från Småland har således inte mycket SHL-meriter att skryta om under det här decenniet och i Hockeyallsvenskan blandande man högt och lågt under 2010-talet.

2010 var man nära att åka ur den näst högsta divisionen, men räddade sig kvar via kval. Som bäst slutade man tvåa i Hockeyallsvenskans grundserie (2019), något som i slutändan lade grunden till det historiska SHL-avancemanget i våras.

Eftersom detta är klubbens första säsong i SHL är den nuvarande interna poängkungen Tyler Kelleher Oskarshamns bästa poängplockare i SHL det här decenniet med sina 16 poäng.

Rögle: Liksom Leksand var Rögle ett jojo-lag under 10-talet. Man inledde decenniet i SHL för att sedan åka ur och ta klivet upp två gånger om.

Sedan 2016 har man dock etablerat sig i SHL och tog sig i våras till SM-slutspel för första gången sedan 1994.

Bästa poängplockare i SHL under 2010-talet för Ängelholmslaget var Ted Brithén som med gårdagens mål i tom målbur i derbyt mot Malmö nådde upp till 100 gjorda SHL-poäng under 10-talet för klubben. Tvåa på listan är Jack Connolly med 84 poäng på 154 matcher.

Skellefteå: Västerbottningarna har varit något av SHL:s stora giganter under 2010-talet, dock utan att skörda enorma framgångar i SM-slutspelen. De 329 segrarna under decenniet är bäst i SHL, 18 före tvåan Frölunda. De två SM-gulden är på en delad förstaplats med HV71, Frölunda och HV71, samtidigt som klubbens sju SM-finaler under decenniet är bäst av samtliga lag i ligan.

Ur ett historiskt perspektiv har 10-talet varit Skellefteås överlägset mest framgångsrika sekel i klubbens historia, då man innan 2010 spelade bara spelade en SM-final (guld, 1978).

Joakim Lindström var decenniets – och hela SHL:s – bästa poängplockare med 367 poäng på 354 matcher.

Jimmie Ericsson och hans Skellefteå bärgade två SM-guld.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Växjö: Sedan SHL-avancemanget 2011 har smålänningarna vuxit ut till en klubb att räkna med framåt vårkanten. Den här säsongen har varit ett stort misslyckande till stor del och fjolårets kvartsfinaluttåg var en missräkning, men de två SM-gulden klubben bärgat under 10-talet är inget annat än imponerande.

2010-talet blev decenniet som Lakers satte Växjö på den svenska hockeykartan på allvar. Säsongen 2017/18 var förmodligen den mest dominanta uppvisningen av något lag i svensk hockey under decenniet, då man mer eller mindre gjorde slarvsylta av allt som kom i ens väg med en viss Elias Pettersson i spetsen.

Växjös främste poängplockare i SHL under decenniet – och således även i klubbens SHL-historia – var Robert Rosén med sina 201 poäng på 296 matcher.

Örebro: Tog klivet upp till SHL 2013 efter att ha harvat i lägre divisioner sedan klubbens grundande 1991. Tog sig till kvartsfinal redan under sin andra säsong i ligan och såg då ut att vara ett lag på uppgång, men sedan dess har man aldrig lyckats upprepa den bedriften.

Under de sex säsonger man hunnit spela det här decenniet, denna säsong borträknad, har man kvalat sig kvar en gång, spelat kvartsfinal en gång, åkt ut i play in två gånger samt hamnat i ingenmansland två gånger.

Främste poängplockare under de år Örebro spelat i SHL under 10-talet är lagets nuvarande assisterande kapten Marcus Weinstock som stått för 149 poäng på 339 matcher för klubben.

Tack för att ni tog er tid och läste. Nu ser vi framemot tio nya, fantastiska år med SHL-hockey!

God fortsättning och gott nytt år!

