Tidigare SHL-målvakten bryter med SSK

– Han vill spela på så hög nivå som möjligt, säger sportchefen Mikael Samuelsson.

Efter en tung start på säsongen har det skett en hel del förändringar i Södertälje SK. En av dem var att plocka in den tidigare SHL-målvakten Justin Pogge. Han kom till klubben 17 november och har hunnit göra tio allsvenskan matcher i SSK-tröjan.

Men nu lämnar han klubben. Under söndagen blev det klart att det inte blir någon fortsättning i SSK.

"HAR VARIT OTROLIGT PROFFSIG"

– Justin har hela tiden varit tydlig med att han vill spela på så hög nivå som möjligt. Vi är glada att vi fick in Pogge i laget, han har betytt mycket för oss både på och utanför isen. Han har varit otroligt proffsig under tiden hos oss. Vi tackar honom för sina insatser i SSK-tröjan och önskar honom all lycka i framtiden, säger Mikael Samuelsson i ett pressmeddelande.

Pogge, som har ett JVM-guld med Kanada på meritlistan, har representerat både Färjestad och Rögle i SHL och har utöver det spelat en säsong i Hockeyallsvenskan med Bik Karlskoga.

Under sin tid i SSK stoppade Pogge 90,5 procent av skotten.

Sportklubben kallar nu hem Fredrik Bergvik från sin utlåning till Tranås i Hockeyettan.