Ny NHL-chans för tidigare JVM-svensken

Den tidigare Frölunda- och Djurgårdsbacken William Lagesson gjorde i fjol sin första säsong i Nordamerika. Då blev det uteslutande spel i AHL och Edmonton Oilers farmarlag Bakersfield Condors.

Den här säsongen har 23-åringen, med dubbla JVM-framträdanden för Juniorkronorna på meritlistan, krupit allt närmare en NHL-debut. Han har varit uppkallad av Oilers tidigare, utan att få chansen. Kanske får han det nu. Under söndagen meddelade nämligen klubben att man återigen hämtar upp Lagesson från AHL. Detta i sällskap med forwarden Kailer Yamamoto.

William Lagesson, draftad i fjärde rundan 2014, har gjort åtta poäng (3+5) på 21 AHL-matcher den här säsongen. I fjol samlade han ihop 27 (8+19) på 67 matcher.

Edmonton Oilers tar emot New York Rangers i sin nästa match på nyårsafton.

The #Oilers have recalled forward Kailer Yamamoto & defenceman William Lagesson from the @Condors.



Defenceman Brandon Manning & forward Markus Granlund both cleared waivers & have been assigned to Bakersfield. pic.twitter.com/ZTMfPDQZ8n