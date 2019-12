Snabbare än McDavid – här snor Joakim Nygård hem titeln

Joakim Nygårds speed fick många SHL-backar att misströsta förra säsongen. Den bidrog också till att 26-åringen fick ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers och nu har slagit sig in i NHL.

Nygårds första NHL-säsong har inte blivit någon stor framgång så här långt, men på söndagen visade han upp lite av vad han med sin spetskompetens är kapabel till. För när Edmonton Oilers anordnade sin årliga Skills Competition lyckades svensken besegra självaste Connor McDavid, som ofta beskrivs som den snabbaste spelaren i hela NHL.

Nu var det minimala marginaler det handlade om, de båda lagkamraterna emellan. McDavid gjorde sitt varv på 14,041 sekunder, Nygård på 14.014 sekunder.

Kanske kan den interna framgången ge forwarden lite förnyat självförtroende. Efter en stökig höst, där en ryggskada satte honom ur spel i en månad, har han noterats för två mål och sex poäng på 24 matcher med Oilers.



Joakim Nygard wins fastest skater at #Oilers skills with a lap of 14.014, just ahead of McDavid's 14.041. pic.twitter.com/Pod8lnzE12