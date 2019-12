Hyllar 14-åringen inför kvällens drama: "Lugn och trygg"

De svenska damjuniorerna har nått sitt grundmål. Efter att ha tagit andraplatsen i sin grupp på U18-VM väntar nu Ryssland i kvällens kvartsfinal. En av dem som har imponerat på vägen dit är lagets yngsta spelare, blott 14-åriga HV71-backen Mira Markström.

– Hon har hållit en bra nivå. Då ska vi komma ihåg att hon är född 05 och gör sitt första mästerskap, säger förbundskaptenen Alexander Bröms till hockeysverige.se.

Sverige har nått första målet i U18-VM, att nå kvartsfinalen. I kväll 20.30 väntar där Ryssland.

Så här långt har laget vunnit över Slovakien och Schweiz medan det blivit förlust mot Tjeckien. Målbilderna inför turneringen har varit klara under hela säsongen.

– Vi har egentligen pratat hela året om samma målbild. Förbundets övergripande målbild för alla landslag är att vi ska tävla om medaljer, berättar förbundskaptenen Alexander Bröms för hockeysverige.se timmarna innan kvartsfinalen och fortsätter:

– Sedan har vi på U18 valt att gå på hur vi ska tävla om medaljerna. Där har vi satt upp punkter i spelet som vi jobbat efter och haft som målbild. Vi vill spela på ett visst sätt i alla matcher. Det har och göra med att det även handlar mycket om utbildning. Samtidigt som vi vill tävla om medaljer vill vi utbilda spelarna.

– Gruppen här har också satt upp målbilder. Den första var att komma topp två i gruppen och avancera till kvartsfinal. Sedan hade vi ett snack i morse och nästa delmål blev då att ta oss till en medaljmatch. Det gör vi genom att vinna ikväll.



Hur låter din sammanfattning av grundserien?

– Vi inledde mot Slovakien på ett helt okej sätt. Jag tycker att vi var spelförande och fick utdelning till slut. Vi kanske slappnade av lite och gjorde så att det egentligen blev onödigt spännande.

– Andra matchen tycker jag är en plump i protokollet när vi mot Tjeckien inte kommer upp i den nivån vi kan. Tjeckien gör en ganska bra match och spelar tajt på oss och är starka runt pucken. Då räckte vi inte riktigt till även om den matchen var tajt.

– I sista gruppspelsmatchen, mot Schweiz, kommer vi ut och startar bra. Vi är spelförande så länge vi spelar fem mot fem. Sedan får vi, tyvärr, ganska många ”tvåminutare” emot oss. Jag tycket att det var en ganska orättvis domarnivå i den matchen. Det hade varit okej om dom hade fyra, fem utvisningar dom också. Nu fick Schweiz en tvåa och det var en kvittning. Domarnivån höll inte måttet.

– Jag är glad och tycker också att det är starkt av oss att klara av en match då vi får mycket emot oss. Vi gör ett bra jobb i ”PK”, håller nollan och kan vinna med 2-0. Dessutom hade vi kniven mot strupen eftersom det var en måste match, vilket gör prestationen ännu starkare.

Ida Boman.Foto: Ronnie Rönnkvist



HYLLAR MÅLVAKTEN

Alexander Bröms prisar hela lagets insats så här långt, men två spelare vill han lyfta lite extra så här långt.

– Det har varit lite från match till match. Vi har haft några yngre tjejer med oss som gjort det väldigt bra. Mira Markström på backen tycker jag har varit lugn och trygg. Hon har hållit en bra nivå. Då ska vi komma ihåg att hon är född 05 och gör sitt första mästerskap. Jag tycker att hon har imponerat.

– Ida Boman har också gjort en väldigt bra insats och i vissa perioder hållit oss kvar i matcher. Framför allt då mot Schweiz och Tjeckien.



Förbundskaptenen är även nöjd med hur gruppen har fungerat under tiden i Slovakien.

– Det har fungerat jättebra, vilket vi också har fått höra då vi suttit i individuella samtal. Tjejerna har sagt att gruppen känns bra, man kan vara sig själv och alla kan vara med alla.

– Det här är något som är väldigt viktigt och något vi pratat mycket om under säsongen. Det kanske låter väldigt klyschigt men vi vill ha tjocka väggar och högt till tak. Tjejerna har också själva varit med och pratat om hur vi ska vara mot varandra, vilka beteenden har vi då det är just tjocka väggar och högt till tak.



I kväll väntar alltså match mot Ryssland, ett mycket tufft men inte omöjligt motstånd.

– Jag tror att det kommer bli en tajt match med mycket fart. Det lag som klarar av att vinna kamperna framför mål kommer ha störst lycka och framförallt vinna matchen. Klarar vi av att komma in på insidan av Ryssland, ta dit pucken och vara desperat på puck samtidigt som vi kan vara starka i egen zon och spela på insidan då tror jag att vi kommer vara lyckosamma och avancera till en semifinal.



Hur är skadeläget i gruppen?

– Skadeläget ser bra ut. Alla är pigga och fräscha och redo för att spela.



Vem vaktar målet?

– Det kommer Ida Boman göra.