17-åriga jättelöftet sköt första SHL-målet

Sverige har spottat ur sig enorma backtalanger under de senaste tio åren. Under decenniets näst sista dag kan ännu en ha presenterat sig på allvar i SHL.

17-årige Helge Grans klev fram och prickade in sitt första A-lagsmål i bortamötet med Brynäs. Detta i sin nionde match med A-laget den här säsongen.

– Jag fick en bra dropp av (Frederik) Storm och sedan sköt jag bara. Det var gött att se den trilla in. Jättekul, säger han till C More efter målet som betydde 1–1 i den första perioden.



Grans, vars pappa Morgan var en stor profil i Troja/Ljungby under 90-talet, debuterade i SHL redan i fjol. Då blev det fem matcher i SHL och ytterligare ett par i Champions Hockey League.Den sista tiden har ynglingen matchats in i A-laget allt mer i takt med att luckor öppnats upp på blålinjen.

– Det har varit lite backskador och jag har fått komma upp och köra lite, säger han.

Grans, som är tillgänglig i NHL-draften i sommar, kommer sannolikt att bli en nyckelspelare för Småkronorna när U18-VM spelas i USA i april.

Matchen mellan Brynäs och Malmö pågår. Det stod 1–1 efter första perioden.