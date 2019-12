Veteranen firade 100 mål: "Det var på tiden"

I sin 831 SHL-match noterades Karl Fabricius för sitt 100:e mål. I den andra perioden av hemmamötet med Leksand spräckte han nollan i matchen.

– Det var på tiden, säger han till C More.



Karl Fabricius har blivit en av de stora institutionerna i SHL. 37-åringen är med sina 831 SHL-matcher för Luleå och Frölunda den som har spelat fjärde flest matcher i ligans historia efter Jan Sandström, David Petrasek och Per-Åge Skrøder.

Någon stor målgörare har han inte varit, men på måndagen nådde Fabricius en imponerande milstolpe i Luleås hemmamöte med Leksand. När veteranen gav norrbottningarna ledningen i den andra perioden var det hans 100:e SHL-mål i karriären.

"DEN TAR JAG"

Karl Fabricius hade inte gjort mål sedan den 10 oktober – totalt 19 mållösa matcher – när han nu var på rätt plats vid rätt tillfälle. Framspelad av Jonas Berglund och Niklas Olausson nöp han dit säsongens tredje mål.

– Både "Olle" och Berglund gör ett kanonjobb. Jag ska ta position framför mål och ser att "Olle" hittar in till Berglund. Jag har lite flyt att backen missar den med klubban, men den tar jag, säger Fabricius till C More.

Karl Fabricius har bortsett från en säsong i KHL med Lev Poprad (2011/12) varit SHL trogen ända sedan han debuterade i ligan 2000/01. Han spelade i Frölunda mellan 2006 och 2009, men har utöver det varit en Luleåspelare under större delen av en lång och fin karriär. Med sina 673 matcher i Luleå Hockey är det bara Jan Sandström och Roger Åkerström som har gjort fler grundserieframträdanden än Fabricius.

Matchen pågår fortfarande.