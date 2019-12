Körde över Slovakien - trots jättetavlan

Finland körde över Slovakien med 8-1 och Kazakstan med 7-1. Sverige krossade Schweiz med 5-2 och Kazakstan med 6-2. Idag fick vi en ny överkörning i Trinec när Schweiz säkrade att som sämst bli trea i gruppen, via en 7-2-seger mot Slovakien.

Schweiz ledde med 3-0 redan efter en period, 5-1 efter två och dryg ifrån ytterligare i slutperioden. Gilian Köhler, som gjorde det läckra volleymålet mot Sverige, gjorde två mål idag. Matthew Verboon, som gjorde två mål i premiären, gjorde ett.

Valentin Nussbaumber, Simon Knak, tidigare Malmöspelaren Sandro Schmid samt Mika Henauer gjorde övriga mål.

Slovakiens första av två mål, som gjordes av Robert Dzugan, kom efter ett minst sagt givmilt agerande av förra VM-turneringens Sverigedödare Luca Hollenstein.

Trots förlusten idag är Slovakien klara för kvartsfinal. Där får de möta Kanada eller USA.

