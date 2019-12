Lämnade SSK i går – här är tidigare SHL-målvaktens nya klubb

I mitten av november meddelade Södertälje att de gjort klart med den tidigare SHL-målvakten Justin Pogge för att stabilisera upp klubbens målvaktsspel.

Efter bara tio hockeyallsvenska matcher för klubben stod det dock klart under gårdagen att kanadensaren lämnar klubben.

– Justin har hela tiden varit tydlig med att han vill spela på så hög nivå som möjligt. Vi är glada att vi fick in Pogge i laget, han har betytt mycket för oss både på och utanför isen. Han har varit otroligt proffsig under tiden hos oss. Vi tackar honom för sina insatser i SSK-tröjan och önskar honom all lycka i framtiden, sade Mikael Samuelsson i ett pressmeddelande.



"EN BRA FÖRSTÄRKNING"

Nu har Pogge presenterats av sin nya klubb. Under måndagen meddelade tyska Eisbären Berlin att målvakten skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

– Vi skannar konstant av marknaden och vi kom till slutsatsen att vi behövde bättre bredd på målvaktspositionen. Justin Pogge är en bra förstärkning för oss. Han har mycket erfarenhet från europeiskt spel och kommer att acklimatisera sig snabbt och slåss om förstaspaden, säger sportchefen Stéphane Richer till klubbens hemsida.



Under sin tid i Södertälje stoppade Pogge 90,5 procent av skotten han ställdes inför och släppte i snitt in 2,38 mål per match.