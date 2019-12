Miljonregn över rookiebacken efter nya poängen

Quinn Hughes har varit en gigant på Vancouver Canucks blålinje den här säsongen. Den 20-årige rookiebacken från USA, som är storebror till New Jersey Devils supertalang Jack Hughes, hade inför nattens match mot Calgary stått för 27 poäng, fördelat på tre mål och 24 assist.

I segermatchen mot Calgary (5–2) noterades Hughes för ytterligare en assist, vilket innebär att han nådde 25 passningspoäng den här säsongen. Nu kan Hughes se framemot ett rejält tillskott på bankkontot.

I sitt kontrakt med Canucks har Hughes nämligen en prestationsbonus som innebär att han kommer att tilldelas 212 500 dollar, drygt två miljoner kronor, om han når 25 assist – en notering han alltså nådde i nattens match.

Hughes har, enligt CapFriendly, en grundlön på 832 500 dollar per säsong, men kan med sina kontraktbonusar tjäna mer än dubbla den lönen. Skulle han exempelvis göra tio mål eller nå upp till 40 poäng den här säsongen kommer han att tilldelas ytterligare 212 500 dollar. Totalt kan Hughes få fyra stycken sådana bonusar utbetalde per säsong, vilket blir till ett värde av 850 000 dollar.

Small note from tonight's 5-2 Canucks win: by picking up the secondary assist on the second Myers goal tonight, Quinn Hughes hit 25 assists on the year, earning him his first $212,500 Schedule A bonus on the season. Can earn up to $850,000 of those. pic.twitter.com/AogYCLRkCF