Pittsburghs dråpslag – stekhete forwardens säsong kan vara över

Det var i nattens 5–2-seger över Ottawa Senators som Jake Guentzels säsong sannolikt tog slut. I samband med att han sköt sitt 20:e mål för säsongen – och 200:e poäng i karriären – brakade han in i sargen och fick motståndarbacken Thomas Chabot över sig.

25-åringen, som togs ut till NHL:s All-Star Game i går, tvingades avbryta matchen och under tisdagen kom ett synnerligen tungt besked för Penguins. Guentzel måste operera axeln och kommer att bli borta fyra till sex månader. Därmed blir det svårt för forwarden att spela mer hockey den här säsongen.

Penguins har redan Sidney Crosby på skadelistan efter att han opererat en magmuskel i mitten an november. Dessutom har både Jevgenij Malkin och Kris Letang missat tid med skador liksom Patric Hörnqvist, som nyligen gjorde comeback efter en längre frånvaro.

Jake Guentzel har haft en spektakulär säsong och står noterad för 43 poäng (20+23) på 39 matcher. Han hade ett mål och två assist mot Senators.

Here is what happened to #LetsGoPens Jake Guentzel after scoring.

🎥 AT&T Sportsnet pic.twitter.com/mmsWs9RxHe