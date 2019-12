Klart: Här är svenskarna som får spela All Star-matchen

Den 25 januari går All Star-matchen i St. Louis av stapeln och under gårdagen släpptes trupperna till den årliga matchen.

Sedan tidigare har det stått klart att Nathan MacKinnon (Central Division), Connor McDavid (Pacific Division) och David Pastrnak (Atlantic Division) kommer att vara lagkaptener för sina divisioner, medan Metropolitan Division just nu står utan lagkapten efter att Aleksandr Ovetjkin tackat nej till matchen för andra året i rad.

TREDJE ALL STAR-MATCHEN FÖR HEDMAN

Under måndagskvällen meddelade NHL vilka spelare som kommer att få representera sina respektive divisioner och till den här säsongens match tar tre svenskar plats i laget. Victor Hedman är uttagen i Atlantic Divisions lag och kommer således göra sin tredje All Star-match i karriären.

Varje lag kommer att utöka sin spelartrupp med ytterligare en spelare, då fansen har chansen att rösta fram ytterligare en spelare i lagen.

Victor Hedman.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



MÅNGA DEBUTANTER

För andra året i rad är även Elias Pettersson uttagen till matchen för Pacific Divisions räkning, där han i år får sällskap av Jakob Silfverberg som därmed får göra sitt första framträdande i All Star-sammanhang.



Förutom Silfverberg gör även Darcy Kuemper (Arizona), Matthew Tkachuk (Calgary), Jordan Binnington (St. Louis), Joonas Korpisalo (Columbus), Dougie Hamilton (Carolina), Travis Konecny (Philadelphia), Artemi Panarin (New York Rangers), Jake Guentzel (Pittsburgh), Frederik Andersen (Toronto), Jonathan Huberdeau (Florida), Anthony Duclair (Ottawa) och Tyler Bertuzzi (Detroit) debut i All Star-matchen.

ALL STAR-LAGEN:

Atlantic Division: Tuuka Rask (Boston), Fredrik Andersen (Toronto), Shea Weber (Montreal), Victor Hedman (Tampa), David Pastrnak (Boston), Auston Matthews (Toronto), Jonathan Huberdeau (Florida), Jack Eichel (Buffalo), Anthony Duclair (Ottawa), Tyler Bertuzzi (Detroit).

Metropolitan Division: Joonas Korpisalo (Columbus), Braden Holtby (Washington), Seth Jones (Columbus), Dougie Hamilton (Carolina), John Carlson (Washington), Travis Konecny (Philadelphia), Artemi Panarin (New York Rangers), Kyle Palmieri (New Jersey), Jake Guentzel (Pittsburgh), Mathew Barzal (New York Islanders).

Central Division: Connor Hellebuyck (Winnipeg), Jordan Binnington (St. Louis), Alex Pietrangelo (St. Louis), Roman Josi (Nashville), Eric Staal (Minnesota), Tyler Seguin (Dallas), Mark Scheifele (Winnipeg), Ryan O'Reilly (St. Louis), Nathan MacKinnon (Colorado), Patrick Kane (Chicago).

Pacific Division: Darcy Kuemper (Arizona), Marc-Andre Fleury (Vegas), Mark Giordano (Calgary), Matthew Tkachuk (Calgary), Jakob Silferberg (Anaheim), Elias Pettersson (Vancouver), Connor McDavid (Edmonton), Anze Kopitar (Los Angeles), Leon Draisaitl (Edmonton), Logan Couture (San Jose).