Tjeckiens nya skadesmäll – forwarden missar resten av JVM

Skadorna grinar Tjeckien i ansiktet just nu.

Som om det inte vore nog att den tilltänkta stjärnan Jakub Lauko skadade sig endast 53 sekunder in i turneringen har nu ytterligare en forward skadat sig så pass allvarligt att han missar resten av turneringen.

Det var i gårdagens match mot USA som olyckan var framme för den tjeckiske forwarden Jan Jeník. I samband med en tackling på Jacob Pivonka som Jeník skadade sitt högra knä. Nu bekräftar Tjeckiens assisterande förbundskapten Patrik Elias att Jeník fått dåliga nyheter efter vidare undersökningar och att turneringen är över för den 19-årige forwarden.

Czech asst coach Patrik Elias says forward Jan Jenik’s #WorldJuniors is over. He did not get good news from MRI, according to Elias.



Jenik had 3 pts in 3 GP in the tournament and has been outstanding for @BulldogsOHL.