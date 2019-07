Fylld av revanschlust efter skadehelvetet: ”Vill vara en ledande spelare”

En skada förstörde i stort sett hela den gångna säsongen. Nu har Emil Molin lagt den oturliga knäskadan bakom sig och har siktet inställt på att vara en spelare som gör skillnad för sitt Malmö Redhawks i vinter.

– Det är klart att jag känner en stor revanschlust med tanke på hur det blev förra säsongen, säger Molin till hockeysverige.se.

Vi backar bandet till augusti förra året. Malmö är bara några veckor in på issäsongen när olyckan är framme för nyförvärvet Emil Molin. 26-åringen skulle ta emot en passning med skridskon, men fastnade i stället med skenan i isen, vred knät och föll till isen.

Molin tvingades till en meniskoperation till följd av skadan, men var tillbaka i spel redan i oktober. Knät blev dock aldrig riktigt bra, och i november togs beslutet att Molin skulle göra en ny operation – en operation som innebar att han missade resterande delen av säsongen.

Men Molin menar inte att det var ett jobbigt beslut – snarare motsatsen.

– Det kändes i princip som en lättnad när beslutet var taget, för jag hade det väldigt tufft i de matcherna jag väl spelade. Det kändes inget bra och jag åkte runt och hade ont. Det blev en lättnad när vi bestämde oss för att göra operationen, säger Molin till hockeysverige.se.



Emil Molin ådrog sig skadan redan på försäsongen. Foto: Bildbyrån

”DET VAR TUFFT MENTALT I BÖRJAN”

26-åringen kom till Malmö från en succéartad säsong i Modo där han vann Hockeyallsvenskans poängliga. Tanken var att han skulle spetsa Malmös forwardsuppsättning. I stället blev det långa rehabiliteringstimmar i gymmet som präglade den gångna säsongen.

– Det var lite speciellt att bara sitta på sidan av. Det var första gången i karriären som jag drog på mig en ordentlig långtidsskada. I början var det riktigt tråkigt när man inte kunde träna, utan man fick bara sitta och titta på. Det var tufft mentalt i början, men ju längre tiden går så märker man att knät blir bättre och då blir det lite lättare och lättare, menar Molin.

Rehabiliteringsträningen har pågått sedan i vintras och pågår fortfarande. Molin har dock börjat se ljuset i tunneln.

– De senaste månaderna har jag kunnat köra på ganska bra. Jag har kört mycket styrka för benen för att kunna få tillbaka lite tryck i benen, vilket man annars tappar ganska fort. Jag har inte sprungit, men utöver det har jag nästan kunnat köra ”vanlig” sommarträning, säger Molin.

Hur är det med knät idag?

– Det är faktiskt bättre än vad jag trodde att det skulle vara, så jag är positivt överraskad. Jag ska försöka hinna vara lite på is nu under semestern här hemma i Gävle, så att vi får se hur det går. Just nu känns det bra.



Emil Molin har snart återhämtat sig från knäskadan. FOTO: Petter Arvidson/Bildbyrån

SKA VARA EN LEDANDE SPELARE

Diagnosen sade att det skulle ta drygt tio månader att rehabilitera skadan. Det infaller ungefär samtidigt som Malmös SHL-premiär borta mot Leksand den 14 september.

– Jag siktar på att vara redo lagom till premiären, sen får man se hur det känns när jag väl går på is och sådär, men målet är att vara redo när serien drar igång. Vi får se, det är inte värt att stressa fram något utan vi får ta det lite som det kommer.

26-åringen är fylld med revanschlusta inför den kommande SHL-säsongen.

– Det är klart att jag känner en stor revanschlust med tanke på hur det blev förra säsongen. Sen ska det bli roligt att bara få vara med att spela, det är lite tråkigt att bara sitta på sidan av…

Vad har du för förväntningar på dig själv inför den kommande säsongen?

– Det är svårt att säga med tanke på att jag bara spelat tio matcher på ett och ett halvt år… Men om knät håller och formen är bra har jag högt ställda förväntningar på mig själv. Då kommer jag gå in med samma mål som jag hade till förra säsongen. Jag vill vara en ledande spelare i vårt lag.

I en intervju med hockeysverige.se tidigare i sommar berättade Malmö-experten Johan ”Mr. Madhawk” Svensson att han trodde att Emil Molin skulle bli Redhawks stora utropstecken till hösten. Svensson berättade då att han ser minst 35 poäng i Molin nästa säsong.

– Det skulle ju vara trevligt, skrattar Molin över påståendet.

– Om allt känns bra och jag tar en ledande roll i laget så är det inget som är omöjligt, men det är mycket som ska klicka för att det ska bli så. Jag har inga speciella mål så poängmässigt, framförallt vill jag vara en bra spelare och att jag lyckas komma tillbaka och hålla mig hel. Det är väl målsättningen inför säsongen.