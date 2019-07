KLART: Här spelar NHL-svensken nästa säsong

Han har varit ett eftertraktat byte på den fria marknaden. Nu har Marcus Johansson gjort sitt klubbval. Nästa säsong spelar 28-åringen i Buffalo Sabres.

Stanley Cup-finalisten Boston Bruins hade inte råd att behålla honom. Nu har Marcus Johansson gjort sitt klubbval inför den kommande säsongen.

Johansson har skrivit på ett tvåårskontrakt med Buffalo Sabres värt nio miljoner dollar, meddelar klubben på sin hemsida. 28-åringen kommer således ha en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar under de kommande två åren.

Johansson trejdades till Boston från New Jersey i samband med NHL:s trading deadline i februari och var en viktig del av det lag som tog sig hela vägen till Stanley Cup-finalen. Johansson noterades för elva poäng (4+7) på 22 slutspelsmatcher för Bruins.

Buffalo blir Johansson fjärde NHL-klubb i karriären. Tidigare har han representerat Washington, New Jersey och Boston.

