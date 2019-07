Tidigare Luleåtalangen blir kvar i NHL – skriver nytt kontrakt

Jodå. Det blir fortsatt spel i Nordamerika för Peter Cehlárik. Han har förlängt med Boston.

De senaste tre säsongerna i Nordamerika har Peter Cehlárik gjort 37 matcher för Boston Bruins, samt 137 i farmarlaget Providence. Nu hade hans första NHL-kontrakt löpt ut – men slovaken får stanna i Bostons organisation.

23-åringen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt med Bruins. Det är ett tvåvägsavtal som ger honom 700 000 dollar om han spelar i NHL och 125 000 dollar om han spelar i AHL, skriver CapFriendly.

Peter Cehlárik noterade 4+2 på 20 NHL-matcher för Stanley Cup-finalisten den senaste säsongen och 38 poäng på 53 matcher i AHL. I Sverige spelade han för Luleå 2011 till 2016 och noterade 49 poäng på 132 SHL-matcher,

Boston #Bruins have extended forward Peter Cehlarik to a 1 year / 2-way contract for the 2019-20 season.

NHL: $700,000

Minor: $125,000 ($150,000 gtee)

Cehlarik was an RFA with Arb rights who elected not to file ahead of yesterday's deadline.https://t.co/GGXsFxHRJo pic.twitter.com/W5Xex7dlLT

— CapFriendly (@CapFriendly) July 7, 2019