Söderström kan återvända till Brynäs: ”Det har vi kommit överens om”

NHL eller SHL. Det är alternativen för Victor Söderström kommande säsong. Han vill spela i Brynäs om han inte slår sig in i Arizona.

– Det är väldigt få svenska spelare som går rakt in i NHL vid 18 års ålder. Och om han inte gör det, då åker Victor hem och spelar med Brynäs. Det är planen, säger agenten Claes Elefalk till GD.

Igår kväll kom det väntade beskedet att Arizona skriver ett treårigt rookieavtal med Brynäsbacken Victor Söderström. Söderström valdes redan som elfte spelare i draften vilket gör att Coyotes nu har full kontroll över svenskens framtid.

Men själv är den 18-årige backen tydlig. Slår han sig inte in i NHL vill han spela för Brynäs.

– Man ska aldrig säga aldrig, det är dem som är hans arbetsgivare. Men Victor har uttryckligen förklarat att han allra helst vill spela i Brynäs. Jag tror inte att det kommer att hända. Han kommer att spela i Brynäs om det inte blir NHL, det har vi kommit överens om, bekräftar löftets agent Claes Elefalk för Gefle Dagblad.

”VARMT VÄLKOMMEN”

Victor Söderström ska träna med Brynäs under augusti månad innan han far över Atlanten och tränar samt spelar några träningsmatcher med Arizona. Därefter kommer beskedet om de vill ha in honom i laget redan nu, eller inte. Då blir det alltså spel i Brynäs även kommande säsong.

– Om han kommer hem är han varmt välkommen, då tar vi emot honom med öppna armar, säger sportchefen Michael Sundlöv.

Skutskärssonen fick ett rejält genombrott den gångna säsongen och slog sig in som ordinarie i Brynäs. Han sköt fyra mål under debutåret i SHL.