DOKUMENT: Från pojkar till män – bara tre är kvar sedan starten

Vintern 2015 tog den dåvarande U16-förbundskaptenen Ulf Lundberg ut sin första trupp för spelarna år 2000. I vanlig ordning möttes Sverige och Finland i tre landskamper i december, och för två målvakter, sju backar och 13 forwards gick en dröm i uppfyllelse.

De hade tagits ut till landslaget.

När vi nu spolar fram från december 2015 till januari 2020 har Ulf Lundberg blivit Tomas Montén. Flera av de då så unga pojkarna har blivit män som spelat i NHL, och om bara några dagar är deras juniorlandslagsresor över. Redan i morgon kan här gänget spela sin sista match ihop. Nu består ju inte JVM-truppen uteslutande av spelare födda år 2000. Fem är födda 2001 och två är till och med födda 2002 och kan i teorin spela två JVM till. Men för de allra flesta är dessa dagar i Tjeckien det sista de gör innan de fullt ut tar steget ut till seniorhockeyn.

"KÄNNS LITE COOLT"

För tre spelare kan avskedet bli extra känslosamt. Tre spelare i JVM-truppen var nämligen med i den där Ulf Lundberg-uttagna truppen för fyra år sedan. De har alltså varit med hela vägen från den första U16-truppen till JVM-turneringen i Trinec och Ostrava. Det rör sig om backstjärnan Rasmus Sandin samt centerduon David Gustafsson och Oskar Bäck.

Men spelarna själva hade inte direkt stenkoll på vilka tre som hade varit med hela vägen. Åtminstone inte två av dem.

– Oooh, svår fråga. Adam Ginning kanske var med? Nähä, han har ju också varit med länge. Nej, jag vet inte, svarade Rasmus Sandin när han fick gissa vilka som varit med hela vägen.

Rasmus Sandin. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Oskar Bäck hade inte heller koll på vilka tre det var.

– "Fagge" (Samuel Fagemo) kanske? Ginning? Aha, Sandin! Och David, ja. Just det, de har varit med hela vägen alltså. Jag trodde faktiskt det var fler som hade varit med hela vägen. Det känns lite coolt att vi är så få. Man har ju spelat så jäkla många turneringar.

Den tredje huvudpersonen, David Gustafsson, hade dock stenkoll på vilka tre som varit med från starten.

– Kan det vara jag, Sandin och... Oskar Bäck? Oj, är det bara vi tre alltså?

Känns det extra coolt att ha varit med från start nu när du hör hur få det faktiskt var?

– Ja, nu när du berättar det så känns det lite speciellt. Tänk att det bara var vi tre från den där första gruppen som tog oss hela vägen. Jag trodde inte det var så få. Jag trodde det skulle vara fler.

BRED KULL

Jacob Olofsson och Filip Hållander var också med i den första truppen och hade varit med i JVM om de varit skadefria. Dessutom hade såklart Rasmus Dahlin och Adam Boqvist varit storstjärnor i truppen om de släppts av sina respektive NHL-lag.

– Det har varit en bred kull hela tiden. Spetsarna har väl varit Sandin, "Boken" och Dahlin. De har stuckit ut. Utöver det har de varit ganska genuina som kull, det är många som varit bra, säger förbundskapten Tomas Montén om 00:orna.

– Nu är ju inte alla med som har varit med längs vägen, vissa har försvunnit på grund av skador och så vidare. Men generellt tror jag att många tror att det är fler än tre som varit med hela vägen. Det tycker jag säger ganska mycket om utveckligen som blir längs resan, fortsätter han.

Rasmus Dahlin och Adam Boqvist är två av kullens storstjärnor. Foto: Bildbyrån.



Just bredden är slående när det handlar om kullen födda 2000. Nästan alla som togs ut i Lundbergs första trupp spelar på elitnivå idag. Bland de som inte tog sig hela vägen till JVM finns målvakten Olof Lindbom, Mora, Leksands förstarundeval Filip Johansson Färjestads Carl Jakobsson, den av Brynäs till Västervik utlånade Marcus Westfält och den tidigare så hajpade duon Marcus Karlberg och Lukas Wernblom.

– Det är många som sagt det genom åren, att vi är en bred trupp. Det har alltid varit en stor konkurrens eftersom vi är en så bra kull. Men jag tycker vi har spetsen också, framför allt på backsidan. Jag vet inte hur många förstarundeval vi har. Jag tycker vi har en stor offensiv kvalité i laget, menar David Gustafsson.

"KÄNNS VÄLDIGT STORT"

Ett par spelare, Alexander Holmberg och Christoffer Jona, har till och med lagt av med ishockeyn. Det hinner som sagt hända en del på fyra år.



– Det har varit väldigt roliga turneringar och det känns lite speciell att det bara är med tre stycken från den allra första. Man har fått träffa många spelare genom åren, fått möta många olika lag och känna många nya människor. Just att få möta mycket nytt folk har alltid varit kul. Det har gjort att det alltid har varit kul att åka runt och spela alla turneringar. Men det känns också roligt att vi är några stycken som varit med hela vägen och som man känt ett tag, konstaterar Rasmus Sandin.

Känns det speciellt att veta att det här är den sista turneringen du gör ihop med dem?

– Jomen lite, kanske. Det känns väldigt stort och jag är väldigt glad att få representera Sverige. Det är alltid häftigt. Sen är vi som sagt en väldigt bred kull också. Det har alltid funnits många spelare att välja bland.

Oskar Bäck spelade, precis som de två andra, JVM redan för ett år sedan och är av flera skäl en av de mer rutinerade i det svenska juniorlandslaget. Han medger att det känns lite speciellt att veta att matcherna i Tjeckien blir hans sista på juniornivå.

– Just nu är det bara kul, men efteråt kanske det känns lite konstigt att det är slut. Jag minns att man på somrarna alltid kollade trupperna när de kom ut, för att se om man var med i laget eller inte. Nu är det liksom slut med det. Nu är det seniorlandslaget som är nästa steg liksom.

Är det så du ser det?

– Ja, det blir ju så. Det är nästa steg på stegen, liksom.



Oskar Bäck har JVM-rutin. Foto: Bildbyrån.

"KOMMER SAKNA DET"

För David Gustafsson var det länge osäkert om det skulle bli JVM-spel. Han har slagit sig in som ordinarie i Winnipeg Jets och det var inte alls självklart att de skulle släppa honom till turneringen. Men han tvekade aldrig på vad han ville.

– Det känns skitkul att få vara med och spela, och man känner ju många gubbar i laget sedan länge också. Jag hoppades faktiskt på att jag skulle få chansen att få spela ett JVM-till, speciellt efter vad som hände förra året, säger smålänningen och syftar till kvartsfinaluttåget mot Schweiz.

– Det här blir en rolig avslutning på allting. Jag kommer nog sakna det här lite, när allt är över. Jag kommer sakna alla personer och spelare man lärt känna genom åren.

David Gustafsson har till och med nätat i NHL. Foto: Bildbyrån.



Rasmus Sandin har varit en av kullens stora stjärnor genom hela vägen. Han var en av de mer framträdande spelarna redan för ett år sedan och har den här vintern fått göra några framträdanden i NHL, för Toronto Maple Leafs. Men någon press att kliva fram som den storstjärna han är, känner han inte.

– Jag försöker att inte tänka så mycket på det. Jag menar...jag har spelat i Toronto också. Det är ganska mycket press på en där också, när man får chansen i tidig ålder som jag fått. Så jag känner alltid en viss press att lyckas, den känslan är jag van med. Nu vill jag bara vara med killarna här och leva i nuet. Men jag vill vara en ledande spelare, som tar för mig och hjälper laget.

DE TOG EN ANNAN VÄG IN

Som kontrast till den här textens tre huvudpersoner finns också några spelare som gått en helt annan väg. Att slå sig in i JVM-truppen utan att ha funnits med på de olika förbundskaptenernas radar är ovanligt, men både Linus Öberg och Mattias Norlinder har slagit sig in sent. Linus Öberg hade inte tagits ut alls i juniorlandslaget innan JVM, och Norlinder debuterade så sent som i november.

Tomas Montén har på allvar följt 00:ornas resa de senaste två åren.

– Man följer dem väl lite hela tiden och håller koll, men den första gången jag verkligen såg 00:orna var U18-VM i Ryssland då jag åkte över och kollade. Efter det har man följt dem och några i laget i år var med redan förra året. De andra har varit med det här året, förutom Öberg som är ny och dök upp på slutet.

– Det är klart att det sticker ut med en kille som gjorde debut i november, säger Montén och syftar på Mattias Norlinder.

– Visst, han var uttagen i trupperna både i februari och i den i juli men kunde inte komma på grund av skada, men han har ju inte varit med jättemycket så det är klart det är en häftig resa. Det är lite samma sak med Hugo Gustafsson som inte heller varit med jättemycket, men har slagit sig in. Det visar hur mycket som kan hända längs vägen.



Tomas Montén. Foto: Bildbyrån.



"LITE SJUKT"

Ja, det kan ju det. Men efter många svängar, många toppar och förmodligen lika många dagar, kan 00-kullen spela sin sista match i morgon. Skulle det bli seger där väntar två matcher till, men sen är det definitivt över. Då är de spelarna vuxna på riktigt. Då ska de slå sig in i Tre Kronor i stället för Juniorkronorna.

Men först ska en medalj hämtas.

– Shit, från U16 och alla läger man varit på, alla ställen man varit på i världen... Det är lite sjukt faktiskt, att ha fått vara med på hela resan. Nu hoppas vi bara det kan få avslutas på bästa sätt också, avslutar Oskar Bäck.