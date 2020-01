Uppgifter: Kanadensiska storstjärnan spelar i kvarten

Det var i Kanadas storförlust mot Ryssland som Alexis Lafrenière skada sitt vänstra knä efter en kollision med motståndarnas målvakt. När han hjälptes av isen i stora plågor räknade de flesta bort honom från vidare spel i turneringen, men redan dagen efter matchen kom besked om att det fanns hopp om 18-åringen faktiskt skulle kunna göra comeback. Röntgenplåtarna visade nämligen inga allvarliga skador.

Och nu ser det ut som om att det faktiskt ut som att Lafreniére kommer till spel i morgondagens kvartsfinal.

Enligt Frank Seravelli på TSN är han redo att spela.

Sources say Alexis Lafreniere will return for Team Canada 🇨🇦 tomorrow against Slovakia 🇸🇰 in the quarterfinal (8:30am ET on #TSN 1/3/4/5).