Lämnade Mora – nu flyttar målvakten till Nordamerika

Efter fyra säsonger i andra klubbar stod det i november klart att den kanadensiske målvakten Dan Bakala var klar för en återkomst till hockeyallsvenska Mora.

Totalt blev det fem matcher under comebacken i Mora innan korttidsavtalet med dalaklubben löpte ut i början av december. Sedan dess har 31-åringen gått klubblös, men under gårdagen stod det klart att Bakala fortsätter karriären hemma i Nordamerika.

FÖRSTA NORDAMERIKANSKA KLUBBEN SEDAN 2013

På sin hemsida meddelar ECHL-klubben Indy Fuel att Bakala skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Detta blir första gången sedan 2013 som Bakala spelar professionell hockey i Nordamerika, då målvakten flyttade till Europa för spel i skotska Dundee Stars inför säsongen 2013/14.

Bakala noterades för en räddningsprocent på 85,4 procent och släppte i snitt in 4,26 mål per match under sin korta sejour i Mora.