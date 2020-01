Riskerar han avstängning? "Absolut inte avsiktligt"

Gång på gång vevades sekvensen på jumbotronen. Där såg det ut som att Jonatan Berggren sparkade en tjeckisk spelare mellan benen. Nu förklarar Berggren det hela.

– Jag får en knuff av både domaren och den tjeckiska spelaren.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var bara några minuter kvar av matchen, som Sverige vann med 5-0, som det hände. De tjeckiska spelarna blev mer och mer irriterade vilket ledde till att stämningen på isen blev allt mer ilsken. Det såg ut som at Jonatan Berggren var den som till sist tappade humöret mest av alla, när han till synes sparkade en tjeckisk spelare mellan benen.

Men det hela var en olycka.

– Jag försöker skydda Hugo (Alnefelt) men sen får jag en knuff av både domaren och den tjeckiska spelaren. Då faller jag bak och försöker bara hitta balansen. Så det är inte avsiktligt i alla fall.

Skellefteåspelaren är inte nervös över att han ska stängas av i lördagens semifinal mot Ryssland.

– Orolig och orolig... Adam, videocoachen, sa att man tydligt ser att de knuffar mig. Så jag får lita på honom.

Berggren var irriterad över hur de tjeckiska spelarna avslutade matcherna. Det blev fler och fler efterslängar och tjuvsmällar, ju närmare slutsignalen kom.



– Hockey är väl så. Ligger man under med så mycket som de gjorde så försöker man väl få oss ur spel.

Men den typen av spel tillhör inte ett mästerskap, konstaterar Sveriges forward.

– Nej, det tycker jag absolut inte. Men det är väl så ibland.



