SHL-klubben lånar in allsvenske forwarden – igen

Nyligen kom beskedet att duon Niklas Hansson och Adam Edström blir borta från spel. Inför lördagens match mot Frölunda så plockar Rögle in forwarden Johan Lundgren. 24-åringen har ett förflutet i Ängelholmsklubben, då han spenderade sin juniortid i SHL-klubben.

– Det var snabba turer men det är roligt att få chansen igen. Jag ser fram emot matchen på lördag, Frölunda borta låter som en härlig utmaning, säger Lundgren till klubbens hemsida.

SPELADE TVÅ MATCHER INNAN JUL

Johan Lundgren har stått för en stark säsong i Kristianstad hittills, och producerat 19 poäng på 35 matcher. Lånet är för matchen på lördag och Lundgren ansluter till laget idag.

24-åringen har tidigare under säsongen lånats in av Ängelholmklubben, då han gjorde två matcher med klubben under två matcher mot Oskarshamn och Växjö innan jul.