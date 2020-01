Succésvensken utsedd till månadens rookie – igen

NHL har spelats i tre månader. I två av dessa har Victor Olofsson varit NHL:s bästa rookie.

”Goalofsson” utsågs på torsdagen till månadens rookie efter att ha stått för 14 poäng på lika många matcher under december. Han tilldelades priset även för oktober och har därmed vunnit utmärkelsen två gånger av tre möjliga.



Totalt den här säsongen har succésvensken gjort 16 mål och 34 poäng på 41 matcher den här säsongen vilket är bäst av alla rookies den här säsongen.

Victor Olofsson has been named the NHL’s “Rookie of the Month” for December. Olofsson is aiming to become the second @BuffaloSabres player to lead NHL rookies in points at the end of a season - Gilbert Perreault did so in 1970-71. #NHLStats: https://t.co/VrdfFyF0SA pic.twitter.com/Fgy72TPuxW