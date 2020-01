Svenskmålvakten prisas – efter succémånaden

Oscar Dansk är AHL:s bästa målvakt – under december i alla fall. Svensken fick motta priset som månadens målvakt i farmarligan efter att ha spelat sju matcher och lett sitt Chicago Wolves till seger i alla sju.

Under december månad var ingen burväktare bättre än svensken Oscar Dansk. Under torsdagen meddelade ligan att den 25-årige stockholmaren prisas som månadens målvakt i AHL.

Dansk vaktade kassen i sju matcher och ledde Chicago Wolves till vinst i allihop. Utöver det hade han en räddningsprocent på imponerande 94,3 samt 1,57 i insläppta mål per match. Dansk höll även nollan i en match under december.

Det är andra gången som svensken får ta emot utmärkelsen. Första gången var i mars 2018.

Den tidigare Rögle-målvakten har fått göra fem matcher i NHL med Vegas Golden Knights. Om han fortsätter spela på samma nivå lär det bli svårt för Vegas att hålla honom nere i farmarligan.

.@TheSoundTigers forward Kieffer Bellows, @UticaComets defender Brogan Rafferty and @Chicago_Wolves goaltender Oscar Dansk have been selected as the @CCMHockey / AHL award winners for December.



