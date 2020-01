Att Taylor Hall trejdades från New Jersey Devils till Arizona Coyotes så pass tidigt kan bli New York Rangers stora lycka. Med Hall borta från trejdmarknaden har allt fokus skiftats från den tidigare Hart Trophy-vinnaren till Rangers trotjänare Chris Kreider.

Amerikanen, som precis spelade sin 500:e match för blåskjortorna, är inne på sista året på sitt kontrakt och kan bli unrestricted free agent till sommaren. I en perfekt värld skulle Rangers gå all in för att behålla honom. Kreider är en laglojal spelare med offensiv uppsida som är väldigt omtyckt i omklädningsrummet. Han är också på många sätt precis en sådan spelare som New York Rangers fans uppskattar. Stor, starkt, fysisk med en näsa för målet.

Men trots det finns det ingen logik i att förlänga hans kontrakt.

Chris Kreider fyller 29 år i april och har med stor sannolikhet sina bästa NHL-år bakom sig. På öppna marknaden kommer han kamma hem ett sjuårskontrakt med en lönetaksträff på sju miljoner dollar. Cirka. Alltså precis vad lokalrivalen New York Islanders gav sin lagkapten Anders Lee i somras.

BEHÖVER HA TÅLAMOD

Det är möjligt att Rangers skulle kunna pressa fram lite "hemmaplans-rabatt" ur Kreider. I slutändan skulle det ändå kosta mer än det smakar. Rangers har visserligen gått framåt den här säsongen efter att ha adderat Artemij Panarin, Jacob Trouba och skicklige rookiebacken Adam Fox till laguppställningen, men klubben befinner sig fortfarande i en slags rebuild och behöver ha tålamod för att skapa långsiktig framgång.

Kreider är en skicklig spelare, men långt ifrån oersättlig. Rangers har flera unga spelare som är på väg att lyfta och som inom sinom tid ska ha betalt därefter. Då gäller det att ha lönetaksutrymmet för att kunna behålla dem. Just därför har jag svårt att se att klubbens ens skulle överväga att behålla Kreider.

Dessutom finns det vinning att göra här. Trejdar man powerforwarden som "rental" innan trade deadline kan man antagligen tillskansa sig ett fint litet paket i utbyte. Kanske ett draftval i andrarundan tillsammans med en yngre spelare.

Det finns nämligen gott underlag för ett budgivningskrig kring Chris Kreider. Med Taylor Hall borta är han den hetaste forwarden på marknaden. Och ska man tro Sportsnets Elliotte Friedman är intresset stort.

– Alla utmanare från Colorado till Boston, St. Louis till Pittsburgh tros vara intresserade av honom, sade Friedman under helgens Saturday Headlines på Hockey Night in Canada.

– Lagen tror inte att Rangers har gjort honom tillgänglig än, men de väntar för att se om de ändå inte vill det. Det finns ett enormt intresse.

Så med andra ord: låt spekulationerna ta fart på allvar!

Foto: Tim Flores-USA TODAY Sports



Tio tankar från NHL-veckan

* Lias i SHL?

En annan spelare som New York Rangers skulle vilja trejda är Lias Andersson. Han har återvänt hem till Sverige efter att ha stängts av utan lön för att ha vägrat inställa sig hs Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL efter att ha bett klubben om en trejd.

Kanske kunde vi ha sett det här komma. I somras pratade Lias med Göteborgs-Postens Johan Rylander om sin säsong och besvikelsen han kände över att hamna i AHL under fjolåret. Då sa han:

– Ska jag vara där nere, då kan jag lika gärna vara hemma.



Sagt och gjort.

Med tanke på hur lite han har uträttat i NHL blir det svårt för Rangers att trejda den forne draftsjuan och få något vettigt i utbyte för honom. Är lösningen då att låna ut honom till en SHL-klubb? Varför inte! Även om situationen är infekterad kommer inte 21-åringens värde att öka när han inte spelar.

Kan det i så fall bli forna klubbarna Frölunda eller HV71? Eller varför inte Färjestad, där lillebror Noah Andersson SHL-debuterade i går?

* Ett tragiskt avsked?

Det är få NHL-spelare det är svårare att bli klok på än Corey Perry.

Den forna superstjärnans Dr. Jekyll & Mr. Hyde-mentalitet har manifesterat sig på många olika sätt under en lång och mestadels framgångsrik karriär. Men slutet ser inte ut att bli vackert.

Efter att ha blivit utköpt av Anaheim Ducks i somras gjorde Dallas Stars en chansning genom att plocka upp honom på free agent-marknaden i somras. Det var ingen dyr risk. Ett ettårskontrakt värt 1,5 miljoner dollar. Men hans spel den här säsongen har tyvärr gjort det uppenbart att han är slut som spelare.

Hans ovärdiga sorti – eller "walk of shame", om man så vill – från nyårsdagens utomhusmatch i Dallas var direkt smärtsam att beskåda. Att kliva in och armbågstackla en motståndare (Ryan Ellis) i huvudet knappa tre minuter in i en tillställning på hemmaplan som för många är höjdpunkten på hela säsongen är otroligt lågt. Det kunde ha lagt sordin på hela upplevelsen för både fans och lagkamrater.

Om jag inte var övertygad redan tidigare är jag det nu: det här blir Corey Perrys sista NHL-säsong.



* Dallas styrka

Dallas Stars visade karaktär genom att vända 0–2 till 4–2 efter Perrys hjärnsläpp och vinna Winter Classic. Laget ser ut att ha kommit ut starka ur en tumultartad första halva på säsongen där man inledde hösten bedrövligt och sedan hamnade mitt uppe i Jim Montgomery-gate.

Det som gör Dallas så spännande är att man lyckats lyfta trots att de tilltänkta toppspelarna inte presterat i närheten av sin kapacitet. Tyler Seguin, John Klingberg, Alexander Radulov och framför allt Jamie Benn har betydligt mer att ge än de visat hittills. Det gör Stars till en dark horse inför slutspelet.

Kul också att Rick Bowness, som på ett olustigt sätt ärvde rollen som head coach efter Montgomery, lyckats så bra sedan han tog över. 64-åringen hade inte varit head coach i NHL sedan säsongen 2003/04 när han fick ansvar för Stars.

* Nashvilles uppförsbacke

Så mycket talang – så små resultat. Nashville Predators fortsätter att vara ett mysterium. Individuellt är det många spelare i laget som har en bra säsong, men som lag får de inte till det tillräckligt ofta.

Utomhusmatchen i Dallas blev ännu ett bevis för att laget inte har den stabilitet som krävs för att bli framgångsrika över tid. Perrys matchstraff gav dem ett tidigt kommando, men i likhet med så många andra gånger den här säsongen lyckades de inte ta båten i hamn.

General managern David Poile har aldrig varit rädd för att göra förändringar. Det ska bli intressant att se hur han agerar innan trade deadline. Eftersom det här är tiden när Predators ska nå framgång och vara med och slåss om en Stanley Cup skulle en missad slutspelsplats vara oacceptabel.

Bistert för Peter Laviolette, Matt Duchene, Filip Forsberg och deras Nashville.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



* Lägg ned Road to the Winter Classic-serien!

Av gammal vana har jag följt Winter Classic-serien den här säsongen också. När den dök upp i HBO:s regi 2011 var det en frisk fläkt som gav en unik insyn i NHL-lagen som skulle spela utomhusmatchen. Med tiden har hela konceptet dock blivit både trött och uttjatat.

I dagens sociala medier-samhälle ger i princip alla NHL-lag massor med insyn i vad spelarna gör mellan matcher och hur de lever. Det gör att Road to the Winter Classic-serien helt har spelat ut sin roll.

Efter att ha tittat på de två första avsnitten i årets serie – och somnat bägge gångerna – är slutsatsen att serien blivit överflödig. Den är till råga på allt dåligt producerad. Det hattas runt i ett hejdundrande tempo mellan olika personer och händelser. Några sekunder hemma hos John Klingberg och Fanny Hammarstrand här, några sekunder hos Mattias Ekholm och Ida Björnstad där. Ingen fördjupning någonstans.

Det är otroligt trist att NHL inte kan göra något bättre av en, får man förmoda, påkostad produktion.

* En liten men stor gest

Toronto Maple Leafs ryske forward Ilja Michejev skadades illa när Jesper Bratts skridskoskena skar upp hans handled under bortamötet med New Jersey Devils. Skadan i sig ledde till en ny debatt kring hur hockeyspelare ska skydda sig mot potentiellt livsfarliga skärsår i en sport där det är mer eller mindre omöjligt att utesluta den risken. Det är absolut en debatt att ta på allvar.

Det som står ut med historien om Michejev är dock hur Torontos general manager Kyle Dubas hanterade den. Medan resten av laget försvann i väg till nästa match blev den skadade spelaren kvar på ett sjukhus i Newark efter att ha tvingats till en operation. Han behövde emellertid inte vara där ensam.

Dubas stannade nämligen kvar och gjorde honom sällskap. I en intervju med Sportsnets Chris Johnston berättade Michejevs agent Dan Milstein om hur general managern även gick ut och handlade kläder och andra saker åt spelaren.

När Dubas fick frågan varför han hade stannat svarade han att det var hans fru Shannon som hade sått fröet hos honom.

– Hon påpekade att om rollerna hade varit omvända, och vår son hade gått igenom något liknande i Ryssland, så hade vi velat vara försäkrade om att han blev bra omhändertagen, berättade Dubas.

Underbart att medmänsklighet faktiskt har en plats i elitidrott på den här nivån.

* Raseriutbrottet

John Tortorella har varit lite lugnare av sig på senare år, men efter strafförlusten mot Chicago Blackhawks kom det ånga ur öronen på honom. Han tog heder och ära av både domarna och NHL för att de inte hade fixat klockan i slutet av matchen, något som enligt honom ska ha lett till att 1) Blackhawks kvitterade matchen när den egentligen skulle ha varit över, 2) Columbus Blue Jackets målvakt Joonas Korpisalo blev skadad i en straffläggning som inte skulle ha genomförts om klockan hade fixats, 3) Columbus förlorar matchen.

Murphy's law?

Tortorella bad om ursäkt dagen efteråt, men fick ändå böta 20 000 dollar för utbrottet. Känslan var att han mer än någonting annat var upprörd över Korpisalos skada och hur det riskerade att påverka laget. Den All-star Game-uttagne finländaren, som jag hade med i förra veckans genombrottslag, har varit lagets bästa spelare och med råge fyllt tomrummet som Sergej Bobrovskij lämnade efter sig.

* Prata inte med media – bli framgångsrik

I Korpisalos frånvaro tvingades Columbus att förlita sig på den lettiske rookiemålvakten Elvis Merzlikins. Det första han gjorde efter Korpisalos skada var att meddela lokalmedia att han inte kommer att prata med dem under en överskådlig framtid. Anledningen till det är att han vill fokusera på sitt hockeyspelande och inte utsättas för distraktioner.

Av allt att döma har det fungerat alldeles förträffligt.

Innan Korpisalos knäskada hade Merzlikins inte lyckats vinna en enda match. Efter att han "gick in i bubblan" har han två raka vinster mot Florida och Boston efter att ha stoppat 61 av 63 skott.

Om fler spelare börjar resonera på det där sättet, och dessutom blir framgångsrika, har jag snart inget jobb.

* Dålig karma?

Jag vet inte om Pittsburgh Penguins coach Mike Sullivan misshandlat en kattunge eller stulit tiggerikoppen med mynt av en hemlös. Han och Penguins verkar lida av dålig karma, för lagets skadesituationen är näst intill parodisk.

Jevgenij Malkin var skadad tidigt, Sidney Crosby har fortfarande inte gjort comeback efter sin operation i mitten av november och utöver det har Patric Hörnqvist, Kris Letang, Bryan Rust, Justin Schultzoch Brian Dumoulin missat ett betydande antal matcher.



Men det stannade inte där. I vinstmatchen mot Ottawa Senators i mellandagarna brakade lagets poängkung Jake Guentzel in i sargen efter att ha skjutit sitt 20:e mål för säsongen. Han fick motståndaren Thomas Chabot över sig och skadade axeln så illa att han måste opereras och med all sannolikhet missar resten av säsongen. Ouch!

Att Penguins trots allt det här är delad trea i NHL sett till antalet inspelade poäng är en smärre bragd.

* Tack och hej!

Det här blir min sista fredagskrönika på ett tag. Nästa vecka åker jag på semester för att fira att jag fyller jämnt. Kollega Rasmus Kågström kommer dock att hålla gnistan uppe. Så missa inte hans alster då.

William Nylander.Foto: David Berding-USA TODAY Sports



VECKANS NHL-LAG

Målvakt:

Ben Bishop, Dallas

Dallas lyft efter den taskiga starten har handlat mycket om ett förbättrat målvaktsspel. Bishop och hans kollega Anton Chudobin har spelat förträffligt och gett Stars en enorm trygghet längst bak. Bishops insats i Winter Classic var riktigt imponerande. Han spred lugn och ro med sin stora kroppshydda när hemmalaget sattes under attack. Två matcher, två vinster och 72 räddningar på 76 skott ger honom platsen här.

Backar:

Alex Pietrangelo, St. Louis (2)

Pietrangelo fortsätter att vara en best på Blues blålinje. Efter fem nya poäng (2+3) på fyra matcher tar han plats i Veckans lag för andra upplagan i rad. Den snart 30-årige lagkaptenens värde minskar inte inför hans potentiella inträde på free agent-marknaden i sommar.

Anton Strålman, Florida

Strålman sänktes av ett slagskott i huvudet när Florida Panthers föll stort mot Tampa Bay Lightning dagen innan julafton. Efter den otäcka incidenten har han spelat sin kanske bästa hockey på hela säsongen. Det har även synts i poängproduktionen. Poäng fyra matcher i rad den här gångna veckan när Panthers har vunnit tre av fyra matcher efter jul.

Forwards:

William Nylander, Toronto

NHL:s hetaste spelare just nu heter William Nylander. Torontosvensken ser slutligen ut att vara på väg mot det där NHL-genombrottet vi länge känt att han har varit kapabel till. Senaste veckan gjorde han tio poäng (5+5) på fyra matcher, bäst i NHL. Kemin med John Tavares har varit imponerande sedan de pusslades samman för några veckor sedan. Det har gett Leafs den "two punch" som gör dem så svåra att möta. Auston Matthews och Mitch Marner i en kedja, Tavares och Nylander i nästa. Poäng i nio raka matcher för Leafs som har vunnit 14 av 19 matcher sedanSheldon Keefe ersatte Mike Babcock i båset.

Bryan Rust, Pittsburgh

Penguins har trots ett helt bisarrt skadehelvete lyckats prestera riktigt bra hockey den här säsongen. Bryan Rust är en av anledningarna till det. Kedjan med honom, Jevgenij Malkin och Jake Guentzel var hetaste i NHL innan Guentzel olyckligt skadade sig mot Ottawa. Rust har tidigare gjort 38 poäng som bäst under en hel NHL-säsong. Efter åtta poäng (3+5) på fyra matcher den gångna veckan har han nu 33 poäng – på 26 matcher.

Kyle Connor, Winnipeg

Efter 31 respektive 34 mål under sina två senaste säsonger kan amerikanen vara på väg mot ännu högre höjder i år. Efter sex mål på fyra matcher gångna veckan passerade Connor 20-målsplatån samtidigt som han och Winnipeg Jets nådde halvtid i grundserien. 23-åringen har 40 mål i sig. Minst.